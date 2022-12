179 de euro, cel mai ieftin iPhone vandut de Orange

Cel mai ieftin iPhone 3G din oferta Orange Romania costa doar 179 euro. In functie de modelul ales, de tipul de abonament utilizat si de perioada contractuala a abonamentului, pretul aparatului poate urca pana la 489 euro, potrivit informatiilor oferite de operatorul de telefonie mobila.

Pentru a putea achizitiona terminalul la un pret avantajos, clientii Orange trebuie sa aleaga intre abonamentle dedicate in valoare de 39 euro, respectiv 59 euro pe luna, care includ minute nationale, mesaje scrise, pachete cu trafic de date si tarife speciale pentru apelurile internationale.

iPhone-urile pot fi cumparate si de clientii existenti, prin programul de fidelizare "Orange Thank You". Astfel, daca isi activeaza o optiune in valoare de 12 euro pe luna, care ofera minute si trafic de date incluse, pot cumpara un iPhone la tarife reduse pana la 289 euro. Pentru clienti Orange, cu abonamente lunare in valoare de peste 32 euro, pretul telefonului ajunge la 209 euro.

Tot de la Orange, fanii telefonului vor puta achizitiona si o gama extinsa de accesorii dedicate: docking station, echipament Bluetooth, cablu TV out, huse clasice de piele si huse semnate de designeri, si in curand folii protectoare pentru ecran, incarcator pentru masina sau carcasa de silicon.

iPhone 3G ajunge in Romania in toate variantele de culoare si capacitate a memoriei integrate: negru pentru modele cu memorie de 8 GB si 16 GB si alb pentru modelul cu memorie de 16 GB.

Ads