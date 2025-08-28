Operatorii de telefonie mobila isi castiga clientii cu ofertele pentru cartele

Lupta dintre operatorii de telefonie mobila nu se mai poarta prin numarul de abonati, ci prin intermediul ofertelor pentru cartele prepaid.

Potrivit datelor oficiale, 60% din toate SIM-urile active in Romania sunt cartele preplatite, iar operatorii lanseaza oferte tot mai agresive pe acest segment pentru a castiga clienti, informeaza Capital.

Nu acelasi lucru se poate spune si despre ofertele pentru abonati, acestia preferand sa isi porteze numerele in alte retele cand gasesc o oferta mai atractiva. Din numarul total de utilizatori de telefonie mobila care s-au portat de la sfarsitul lunii octombrie 2008 si pana in prezent, 75% erau utilizatori cu abonament si numai 25% erau utilizatori de cartele preplatite.

Avantajele utilizarii unei cartele prepaid sunt simplu de inteles: minutele oferite in retea si in afara ei, costul unei extraoptiuni, care nu depaseste 6 euro si in plus te scuteste de drumul pana la magazin, statul la coada, acte sau facturi.

Cele mai atractive oferte pentru cartele prepaid din acest moment sunt: cartela Orange cu 1.000 de minute in retea si 70 de minute pentru apeluri nationale, totul cu 5 euro/luna si doar 4 euro in prima luna; 700 de minute in retea, 700 de SMS-uri in retea si 70 de minute nationale sau internationale cu 5 euro credit/luna la Vodafone; 2.000 de minute in retea pentru fiecare reincarcare de minim 3 euro la Cosmote.

