Sefii GSM se jura ca antenele uriase sunt "prietenoase"

Liliana Solomon, Richard Moat si Chris Bataillard, sefi ai companiilor de telefonie, isi desfasoara activitatea in birourile lor luxoase situate la ultimele etaje ale sediilor Vodafone, Orange si Zapp.

Ei au deasupra capului doar cerul si antenele GSM de mare putere ancorate de planseul ultimului nivel si se jura ca radiatiile antenelor nu afecteaza sanatatea in vreun fel.

In biroul sau de la etajul zece al cladirii "Europe House" din Piata Victoriei, Richard Moat a fost primul CEO (chief executive officer) care a declarat povestit pentru Gandul cum a facut slalom printre antenele de telecomunicatii in cei 16 ani de cariera in telefonia mobila.

Povestea incepe undeva in Regatul Unit: "In 1994, la putin timp dupa ce m-am angajat, lucram intr-un birou situat la 15 metri departare de antena principala, care transmitea semnalul in acea parte de tara. Eram la etajul al patrulea si uriasa antena de 40 metri era chiar in fata ferestrei biroului meu, plus o multime de antene mici peste tot in jur".

Mediul de lucru al lui Moat nu difera prea mult nici acum: "Avem 30 de antene in cladirea aceasta pentru a ne asigura ca avem cea mai buna acoperire cu putinta. Patru dintre antene sunt instalate pe etajul unde am eu biroul", a declarat acesta.

CEO-ul Orange Romania face controale medicale la fiecare 6 luni si niciodata nu i s-a sugerat de catre medici ca ar fi vreo legatura intre vreo boala si radiatii.

Ads

Totusi, inofensivitatea antenelor a fost recent contrazisa de locatarii unui mare turn de birouri din Bucuresti, unde Orange a amplasat cateva zeci de antene in interiorul cladirii, ca semnalul sa aiba suficienta putere sa penetreze zidurile groase de beton:

Angajatii care lucrau in cladire au inceput sa li se planga patronilor ca sufera de dureri de cap si alte simptome asemanatoare pe care le asociau cu prezenta antenelor.

Si Liliana Solomon, CEO-ul Vodafone, isi petrece in medie cate 10 ore pe zi la birou si sustine ca este perfect sanatoasa. "O antena nu emite pe verticala, ci pe o directie orizontala, in fata acesteia, astfel incat campul electromagnetic in cladirea pe care este amplasata antena este foarte mic", afirma ea.

Nici Chris Bataillard, CEO-ul Zap nu crede ca antena e inamicul principal: "Oamenii se tem de antenele de pe acoperis, asta si poate fiindca cred ca semnalul e cu atat mai puternic cu cat antena este mai mare. Insa radiatia pe care cineva o primeste de la un telefon mobil e mai mare decat campul electromagnetic de la antena", afirma el.

Nici seful Zapp n-a acuzat vreodata antenele pentru problemele de sanatate, desi se invarte printre dispozitivele CDMA, UMTS, WiFi cate 12 ore in fiecare zi.

Ads