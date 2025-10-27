Orașul bulgar care interzice Halloween-ul. „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului”

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:45
143 citiri
Orașul bulgar care interzice Halloween-ul. „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului”
Copii costumați de Halloween Foto: Pexels

Un oraș din Bulgaria interzice oficial sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice.

Edilul spune că decizia vine din dorința de a menține vie tradiția adusă de Ziua Națională a Iluminării, o sărbătoare a moștenirii culturale bulgare.

Astfel, primarul orașului Elin Pelin, Ivaylo Simeonov, a emis o directivă ce interzice sărbătorirea Halloween-ului în școli, grădinițe și centre comunitare din municipiu, potrivit Novinite.

Această măsură este legată de celebrarea pe 1 noiembrie a Zilei Naționale a Iluminării, care este o tradiție anuală ce îi comemorează pe cei care au hrănit și păstrat cultura bulgară, a transmis municipalitatea.

Sărbătoarea de pe 1 noiembrie este marcată în mod tradițional în Elin Pelin cu o serie de evenimente, inclusiv o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe.

La eveniment participă sute de locuitori, inclusiv elevi, profesori, sportivi, grupuri culturale și membri ai clerului.

„Sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului”

„Ziua Națională a Iluminării ar trebui tratată ca o sărbătoare națională, deoarece îi onorează pe cei care au inițiat și continuă să susțină spiritul bulgar.

În Elin Pelin, alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”, a declarat primarul Ivaylo Simeonov.

În 2025, municipalitatea va continua cea de-a noua sărbătoare consecutivă la nivel de oraș, cu peste 1.000 de torțe ce vor ilumina traseul procesiunii.

Această sărbătoare a devenit un simbol al unității între generații, scoțând în evidență patriotismul, spiritualitatea și respectul pentru moștenirea bulgară.

#oras Bulgaria, #interzicere, #Halloween, #primar, #traditie, #Halloween obiceiuri , #Bulgaria
