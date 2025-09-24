Orașul din Europa care impune o taxă turistică pentru câini. Cât vor plăti vizitatorii pe zi

Orașul Bolzano, situat în nordul Italiei va introduce de anul viitor o taxă turistică pentru câini.

Astfel, turiștii vor plăti pentru fiecare patruped care îi însoțește o taxă de ședere în valoare de 1,50 de euro pe zi, potrivit Metropolitano.

Pe lângă această taxă pentru turiști, consiliul din Bolzano anunță că reintroduce și taxa anuală pentru rezidenții care dețin câini.

Potrivit La Stampa, obligația de a înregistra ADN-ul a fost eliminată pentru că era considerată o măsură impracticabilă.

Proiectul de lege propus de consilierul pentru turism Luis Walcher ar face din Tirolul de Sud prima regiune din Italia care impune o astfel de taxă turistică pentru câini.

Se pare că banii obținuți din această taxă vor fi alocați în general pentru curățarea străzilor, dar și pentru crearea de zone speciale pentru câini.

Chiar și așa, stăpânii nu vor fi scutiți de obligația strângerii excrementelor animalelor.

Cei care nu respectă legea primesc amendă cuprinsă între 200 și 600 de euro.

Rezidenții care au câini ar putea plăti o taxă anuală de 100 de euro, dar există și posibilitatea de a fi scutiți de la plată, timp de doi ani, câinii al căror ADN a fost deja înregistrat.

În ultimii ani, provincia italiană a încercat să introducă testarea genetică pentru a identifica stăpânii care nu curăță după câinii lor.

