Un oraș din apropierea Kievului a fost ocupat de ruși. Primar: ”Vom continua să ne trăim viețile” VIDEO

Primarul din Slavutych, regiunea Kiev, Iuri Fomichev, a declarat sâmbătă, 26 martie, că orașul este ocupat de trupele ruse.

„Da, Slavutych este de astăzi sub ocupație. Ne-am apărat cu fermitate orașul. Acum trei zile am primit un ultimatum de a ne preda fără luptă. Dar armata noastră a decis să apere orașul. Altfel nu puteau face: sunt militari, de aceea luptă. La punctele de control, în drum spre oraș, descurajăm inamicul prin toate mijloacele. Forțele noastre au fost absolut inegale ”, a spus Fomichev.

El a spus că atunci când inamicul s-a apropiat de oraș și a început bombardarea zonelor rezidențiale, s-a decis să nu se ascundă în spatele civililor.

„Astăzi orașul este ocupat, dar ne-am declarat poziția: tot orașul a ieșit în stradă cu steaguri, cu sloganuri că Slavutych este Ucraina. Astăzi Slavutych rămâne un oraș ucrainean: sub steaguri ucrainene, cu autoritățile ucrainene, Constituția, propriul cod de etică”, a spus el.

Fomichev a spus că acum orașul „trebuie să învețe să trăiască în stare de ocupație”. El a adăugat că Slavutych nu a primit o aprovizionare regulată cu alimente de o lună.

Cetățenii se pot muta fără arme în cele mai apropiate localități. Negocierile privind coridoarele verzi de evacuare sunt în desfășurare.

„Stați calmi, nu vă panicați. Vor verifica tot ce vor și vor termina. Vom continua să ne trăim viețile”, a spus Fomichev.

Potrivit primarului, în oraș au fost confirmate trei decese.

