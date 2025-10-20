Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:07
369 citiri
Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”
Soldați ruși Foto: Hepta

Orașul Salehard din Siberia a expediat 2.000 de piei de ren militarilor ruși de pe frontul din Ucraina ca să se protejeze de frig și de dronele ucrainene.

Ajutorul a fost anunțat de autoritățile din orașul Salehard, care se află la Cercul Polar Arctic, potrivit Blesk.

Primăria a anunțat că „transportul conține 2.000 de piei de ren. Acestea nu sunt doar articole calde, ci și elemente vitale pentru camuflaj și încălzire”.

„Pieile de ren maschează excelent pozițiile noastre de apărare împotriva camerelor termice ale inamicului și încălzesc în mod fiabil soldații în condiții dure de teren”, a adăugat primăria orașului.

Salehard are 50.000 de locuitori și se află la peste 2.400 de kilometri est de Moscova și este centrul administrativ al regiunii autonome Iamalo-Neneț.

Conform The Moscow Times, cel puțin 42 de locuitori și aproape 400 de oameni din regiune au decedat până acum în războiul din Ucraina.

Militarii ruși se confruntă cu mari lipsuri pe front. Potrivit unui blogger pro-război, soldații primesc materiale medicale produse din anul 1977, în era liderului sovietic Leonid Brejnev.

Tot bloggerul a publicat recent imagini cu cutii de bandaje, vată și pansamente sovietice, scoțând în evidență această „problemă sistemică”.

Atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod. Două persoane au fost ucise
Atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod. Două persoane au fost ucise
Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă, 20 octombrie, guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit...
CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”
CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”
Pacea obținută în Gaza și războiul pe care Donald Trump îl duce în SUA îl califică pe președintele american pentru premiul Nobel pentru „Peace of shit”, comentează Cristian Tudor...
#oras Rusia, #Siberia, #piele, #soldati rusi Ucraina, #razboi Ucraina, #razboi ucraina rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
ObservatorNews.ro
Ce inseamna deficitul fiscal si deficitul bugetar si cum afecteaza acestea economia Romaniei
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar

LIVE ÎN 00:16:28

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026

În 16 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:00

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:00

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi consolidat blocul din Rahova afectat de explozie. Informații de ultimă oră de la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu
  2. CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”
  3. Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip
  4. Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”
  5. Ucraina își întărește apărarea. Zelenski dezvăluie numărul de sisteme Patriot de care are nevoie pentru a opri atacurile rusești
  6. Kremlinul, nemulțumit că Moldova își fortifică armata
  7. Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările esențiale
  8. Tragedie la Lyon. Patru persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc de zece etaje
  9. Sfaturi pentru proprietarii de animale în caz de dezastru. Ce include kitul de urgență
  10. Nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, a fost trimisă în judecată. E acuzată că a luat mită sejururi de lux mascate în cursuri de formare profesională