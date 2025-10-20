Soldații ruși au primit piei de ren ca să-i încălzească pe front. „Elemente vitale pentru camuflaj”

Orașul Salehard din Siberia a expediat 2.000 de piei de ren militarilor ruși de pe frontul din Ucraina ca să se protejeze de frig și de dronele ucrainene.

Ajutorul a fost anunțat de autoritățile din orașul Salehard, care se află la Cercul Polar Arctic, potrivit Blesk.

Primăria a anunțat că „transportul conține 2.000 de piei de ren. Acestea nu sunt doar articole calde, ci și elemente vitale pentru camuflaj și încălzire”.

„Pieile de ren maschează excelent pozițiile noastre de apărare împotriva camerelor termice ale inamicului și încălzesc în mod fiabil soldații în condiții dure de teren”, a adăugat primăria orașului.

Salehard are 50.000 de locuitori și se află la peste 2.400 de kilometri est de Moscova și este centrul administrativ al regiunii autonome Iamalo-Neneț.

Conform The Moscow Times, cel puțin 42 de locuitori și aproape 400 de oameni din regiune au decedat până acum în războiul din Ucraina.

Militarii ruși se confruntă cu mari lipsuri pe front. Potrivit unui blogger pro-război, soldații primesc materiale medicale produse din anul 1977, în era liderului sovietic Leonid Brejnev.

Tot bloggerul a publicat recent imagini cu cutii de bandaje, vată și pansamente sovietice, scoțând în evidență această „problemă sistemică”.

