Insigne pentru poliție pe care scrie în arabă apar într-un oraș din SUA Localitatea se află în inima industriei auto, lângă orașul natal al lui Henry Ford FOTO

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 10:22
Insigne pentru poliție pe care scrie în arabă apar într-un oraș din SUA Localitatea se află în inima industriei auto, lângă orașul natal al lui Henry Ford FOTO
Mașini de Poliție din SUA Foto: Facebook/Dearborn Heights Police Department

Departamentul de Poliție din orașul american Dearborn Heights a prezentat un nou ecuson opțional pentru polițiști, primul din SUA care conține atât engleză, cât și arabă.

Poliția a confirmat miercuri, 3 septembrie, pentru FOX 2 că departamentul are un nou ecuson opțional, pe care ofițerii îl pot purta ca parte a uniformei.

Se pare că ecusonul include sigiliul statului Michigan în centru, cu inscripția „Dearborn Heights Police” scrisă atât în engleză, cât și în arabă.

Conform Poliției, acest ecuson a fost creat de ofițerul Emily Murdoc, care l-a conceput pentru a reflecta și onora diversitatea comunității.

Populația din Orientul Mijlociu sau Africa de Nord a orașului Dearborn Heights era de 39% în 2023. Dearborn, orașul vecin, are o populație de aproximativ 55%. Dearborn Heights se învecinează cu Dearborn, unde s-a născut Henry Ford și unde se află sediul companiei care îi poartă numele. Ambele sunt suburbii ale Detroit, „orașul motoarelor”, inima industriei auto americane.

„Suntem mândri de creativitatea și devotamentul ofițerului Murdoc, care a contribuit la o mai bună reprezentare a oamenilor pe care îi deservim.

Ofițerii noștri servesc cu mândrie toți membrii comunității, iar acest nou design este o altă modalitate prin care continuăm să celebrăm culturile bogate care fac ca orașul nostru să fie unic”, a transmis departamentul pe Facebook.

