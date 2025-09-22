Orașul care recomandă populației să limiteze utilizarea telefoanelor la doar două ore pe zi. „Este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală”

Primăria unui oraș din centrul Japoniei a adoptat luni, 22 septembrie, o ordonanță ce recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze folosirea telefoanelor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru și al orelor de școală.

În această ordonanță nu sunt prevăzute sancțiuni, scrie agenția Kyodo.

Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine din cauza îngrijorărilor legate de impactul expunerii excesive la tehnologie. De asemenea, este prima de acest gen în Japonia.

Ordonanța ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie. Chiar dacă recunoaște necesitatea telefoanelor, tabletelor și a altor dispozitive digitale, ordonanța atrage atenția că folosirea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, precum privarea de somn și reducerea interacțiunilor familiale.

Conform ordonanței, elevii din școlile primare ar trebui să nu utilizeze telefoanele după ora 21:00, iar elevii din școlile gimnaziale și cei mai mari după ora 22:00, pentru că „somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală” a tuturor persoanelor sub 18 ani.

Tot ordonanța îi îndeamnă pe părinți să stabilească reguli în familie pentru folosirea acestor dispozitive.

Edilul orașului Toyoake, Masafumi Kouki, a spus pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanță pe baza recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind somnul sănătos, după ce a calculat o perioadă medie de folosire în zilele lucrătoare de două ore și care a ajuns la concluzia că depășirea acestui interval ar conduce la privarea de somn.

