Imagini apocaliptice dintr-un oraș ucrainean distrus în totalitate de bombardamentele rusești VIDEO

Orașul ucrainean Marinka aflat pe linia frontului, în regiune Donețk, a fost distrus în totalitate în urma bombardamentelor armatei ruse.

Agenția de știri Associated Press a făcut public un material video filmat cu o dronă care arată amploarea distrugerilor. Practic, orășelul din estul Ucrainei a fost șters de pe fața pământului.

Luptele pentru ocuparea orașului au început în jurul datei de 17 martie 2022, când Ministerul rus al Apărării a afirmat în mod fals că forțele RPD au capturat Marinka. Pe 30-31 martie, serviciile de urgență ucrainene au stins ”zeci de incendii” care au izbucnit în oraș provocate de munițiile cu fosfor alb ale forțelor rusești.

Russian forces totally destroyed the frontline city of Mar'inka in Donetsk Oblast, eastern Ukraine

The Associated Press released drone footage of the urban combat amid the ruins. Before the Russian full-scale invasion, around 10K people lived in Mar'inka.

