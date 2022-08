Un ”oraș pierdut” descoperit în adâncul oceanului: Nimic asemănător nu există altundeva pe Pământ VIDEO

Oamenii de știință care fac parte din expediția Open Exploration au postat noi imagini despre descoperirea făcută în mijlocul Oceanului Atlantic de Nord: un ”oraș pierdut”, unic pe Pământ. Aici, viața găsită nu se găsește nicăieri pe planeta noastră, fiind un loc diferit de oriunde altundeva.

Aproape de vârful unui munte subacvatic, la vest de Mid-Atlantic Ridge, există un peisaj crestat de turnuri care de ridică în întunericul adâncurilor oceanului, potrivit Science Alert.

Pereții și coloanele de carbonat par de un albastru fantomatic, în lumina vehiculului subacvativ care explorează fundul Oceanului Atalntic, ce este comandat de la distanță de cercetătorii de la Universitatea Washington, Statele Unite.

Peisajul este unic și variază de la dimensiunea unor ciuperci până la un monolit cu o înălțime de 60 de metri. Acest ”oraș pierdut” se găsește la adâncimea de peste 700 de metri, fiind într-un câmp hidrotermal, cea mai longevivă gură de aerisire cunoscută din ocean.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas... pic.twitter.com/mdG5wOsr5h