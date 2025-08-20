Concluzia unui tânăr care s-a plimbat prin toată țara. Unde i-a plăcut cel mai mult: "Mi-a distrus percepția asupra orașelor din România"

Un simplu mesaj postat pe Reddit a stârnit discuții aprinse: un tânăr de 22 de ani, care susține că a vizitat aproape toate orașele mari din România, spune că Bucureștiul i-a „distrus percepția asupra orașelor din țară”.

Fascinat de energia și diversitatea Capitalei, dar și copleșit de haosul ei, acesta a făcut o comparație sinceră între București și restul orașelor vizitate.

Mărturia lui scoate la iveală o realitate adesea ignorată: Bucureștiul este un loc care nu te lasă indiferent, fie îl iubești, fie îl urăști.

"Bucureștiul mi-a distrus percepția asupra orașelor din România"

"Am 22 de ani, de mic m-am plimbat cam prin toată România alături de părinți sau pe la rude. Am văzut majoritatea orașelor mari/importante: Cluj, Brașov, Iași, Timișoara, Sibiu, Craiova, Constanța, Galați, Oradea, Botoșani, Bacău, Baia Mare, Târgu Jiu etc. Lista nu se oprește. Poți numi orice oraș și probabil că am fost, poate nu am fost în toate comunele sau sătucele totuși.

În orice caz, un oraș mi-a scăpat mereu: București (nu am pe nimeni aici). Asta până acum vreo 2 ani când m-am mutat aici pentru facultate. Voiam să încerc ceva nou și să stau singur și am zis "de ce nu?".

Dar orașul ăsta mi-a distrus complet percepția asupra orașelor din România. Aici totul e mai mare (logic, cel mai mare oraș), lumea e mai multă, traficul e mai rău, nimic nu se compară. E singurul oraș cu metrou și are tone de lucruri.

În timp ce alte orașe să zicem că au maxim două malluri și câteva magazine mai mari, Bucureștiul are 22 de malluri.

În timp ce există orașe fără teatre, Bucureștiul are 36 de teatre (sau centre asemănătoare).

Aveam impresia mereu că majoritatea orașelor din România sunt cam la fel, mai ales știind că Bucureștiul e mai mic, comparativ cu alte capitale europene în care am mai fost, dar pentru România... it's huge!

Iar acum, când plec din București, ba acasă (Brașov), ba la prieteni, ba la rude împrăștiate peste tot, am mereu impresia că intru în orașe moarte. Gara e mică, magazinele sunt goale, străzile sunt pustii, ajung să mă întreb unde-i toată lumea și toate mașinile. E refreshing, dar și straniu, după 2 ani și ceva de București.

Nu vreau să ridic Bucureștiul în slăvi, nu fac asta deloc, nu romantizez nimic, sunt unele lucruri care nu-mi plac la București nici mie, câteodată mă gândesc că nu am să rămân. Postarea asta este doar o observație asupra unui sentiment care a apărut după ce am stat 2 ani la București", a scris acesta pe Reddit.

"Eu m-am săturat de oraș mare și m-am mutat în oraș mic"

Postarea sa a stârnit o dezbatere și a strâns 200 de comentarii.

“București nu e chiar așa de mic în comparație cu alte orașe europene (EU) este totuși locul 8 ca populație. Nu se compară cu metropole din Asia sau America Latină, dar pe plan regional, nu e așa mic.”

“Născut și crescut în București, după 39 de ani eu m-am săturat de oraș mare și m-am mutat în oraș mic, cu 15k locuitori. De 2 ani sunt aici și când mi se face dor de oraș mare, vizitez Bucureștiul. Încă am un apartament acolo, deci dacă în viitor simt nevoia să mă întorc, am unde.

Cred că e ok să ne dorim chestii diferite, la anumite vârste. Acum, la 41 de ani, în București nu mă mai regăsesc. Dar rămâne orașul unde m-am născut, copilărit și experimentat o grămadă de chestii, cu bune și rele. E un oraș frumos, destul de complet, cu multe de oferit.”

"Un mare plus iarăși e sistemul medical"

Avantajele pe care le oferă capitala diferă de la o persoană la alta. Cineva, de exemplu, se referă la sistemul medical.

“La mine a fost fix invers, urăsc aglomerația din tot sufletul, nu m-a interesat niciodată concerte/evenimente, nu pot spune că fac ceva diferit de când sunt aici față de ce făceam când eram în provincie, dar există un foarte mare plus și anume mentalitatea de sat (chit că stai în oraș în provincie) ce a dispărut din cauza numărului de oameni pe mp².

Mă săturasem de securistu' blocului, de vericu' de parcare, și de boomer-ul mutat din sat la oraș, ce trebuie să știe absolut tot ce faci, ce mașină ai, ce lucrezi, câți bani faci etc.

Efectiv îmi vine să vomit când interacționez cu astfel de oameni, emană o falsitate de nedescris, prefer să fii direct cum sunt mulți în București și pe interes măcar știi cu cine ai de-a face din start.

Un mare plus iarăși e sistemul medical, ar putea să fie ciudat pentru cei născuți în București, dar dacă ai asigurare privată, ai găsit 20 de medici vineri la ora 16 dacă ai o problemă sau camere de gardă prin regim privat, pe când în provincie te bați cu majoritatea de non-urgențe.

Asta cu 22 de mall-uri și 100 de concerte și 1000 de evenimente e ok probabil când ești la facultate, ai timp, dar când lucrezi 9-18 L-V e la fel peste tot, doar weekend-ul rămâne.

Probabil eram la fel ca și tine dacă eram născut aici, oricum foarte faină alegerea de a nu vinde, am cunoscut câțiva care au vândut și s-au mutat iar acum le pare rău.”

“Eu m-am mutat în Iași după vreo 5 ani de București și da, diferența e mare. În București era mereu câte ceva de făcut, un concert pe undeva, un teatru pe altundeva, un restaurant nou de încercat... în Iași, astfel de oportunități sunt mai rare.

În orașele mai mici e și mai rău. M-a prins o noapte în Botoșani acum vreo două săptămâni și eram șocat de faptul că la 1 noaptea singurul loc unde am găsit ceva de mâncare a fost drive through-ul de la McDonald's.”

"N-am găsit restaurant deschis la 22:00"

După o aventură din provincie, un utilizator Reddit apreciază un alt avantaj pe care îl oferă capitala: în București găsești mai mereu orice.

“Am fost anul trecut într-un road trip prin România, iar în a doua locație în care am ajuns (zona Avrig), am rămas fără cazare. Când am ajuns seara și am văzut că rămăseserăm fără cazare, am zis că mai întâi să căutăm cazare și pe urmă mergem să luăm masa (obișnuit cu Bucureștiul că găsesc mâncare cam la orice oră). În tot Avrigul n-am găsit restaurant deschis la 22:00. Începusem să rupem Maps-ul în două după restaurante; orice fel de locație unde am putea mânca ceva, orice. Când ajungeam la destinație, fie nu era, fie era închis. Deja intrasem în panică, eram cu copiii... ce fac? ce le dau să mănânce? cum dracu' de nu m-am gândit că nu țin deschis până târziu?! După multe căutări și drumuri în localități vecine, am găsit un restaurant încă deschis la vreo 20 km de Avrig, care tocmai se pregăteau să închidă, dar au fost drăguți și ne-au primit.

Ce vreau să zic e că m-am cam obișnuit cu viața asta din București în care găsești mai mereu orice. Când mai plec și în localități mai mici, deja simt lipsa anumitor servicii.”

“Și eu mutată tot din Brașov în București, am aceeași părere. Nu cred că m-aș mai putea muta înapoi în Brașov, în special din lipsa evenimentelor și a locurilor de muncă. Îmi lipsește vremea și pădurea, totuși.”

“Mulți nu-și dau seama pe moment, dar Bucureștiul e cel mai convenabil oraș din multe puncte de vedere. Sunt avantaje pe care le realizezi în timp și doar locuind aici.”

“M-am mutat de 7 ani în București și n-aș schimba cu niciun alt oraș din România decât dacă ar fi existat unul mai mare. Este orașul perfect în afară de trafic dacă conduci. În schimb, m-aș muta în Reykjavik dacă aș avea vreodată șansa.”

