"N-aș pleca de aici nici în ruptul capului". Care cred românii că este "cel mai bun oraș" din țara noastră

România are o mulțime de orașe vibrante, fiecare cu personalitatea sa, istorie bogată și un stil de viață care îmbină tradiția cu modernitatea. De la Cluj-Napoca, un centru universitar și IT în plină dezvoltare, până la Brașov sau Sibiu, renumite pentru frumusețea lor istorică, cele mai bune orașe din România oferă oportunități pentru toate gusturile – fie că este vorba despre carieră, relaxare sau turism.

Mulți români se satură de viața din orașele mari și vor să se mute. E cazul unui român care stă în Iași. Acesta a deschis o discuție în mediul online și a cerut păreri despre cel mai bun oraș din țara noastră.

Cel mai bun oraș din România

"Trăiesc în Iași de aproape 10 ani. Am un loc de muncă remote și un copil de câteva luni.

Din păcate, nu mai suport să locuiesc în acest oraș. Efectiv lipsa de parcuri, numărul de mașini și investițiile în panseluțe mă termină psihic.

Atât eu, cât și soția mea am dori să ne mutăm.

Am luat în considerare mai multe orașe mari cu infrastructură cel puțin egală cu cea din Iași: Oradea, Tg. Mureș, Timișoara, Brașov, Cluj.

Ce alte orașe credeți că merită să fie numite acasă? Pot fi ele și mici, dar în principal aș vrea să aibă parcuri, școli și măcar un spital decent.", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"Peste tot sunt avantaje și dezavantaje"

Discuția a strâns 350 de comentarii în care utilizatorii platformei și-au argumentat opiniile și au relatat experiențele personale.

"Noi stăm în Bacău și am avut discuții cu partenera de multe ori despre a ne muta într-un oraș mai ofertant. Ea tot trage spre vest. Sibiul a apărut în conversații destul de des. Brașovul a fost următorul pe lista.

Recent, la o tabăra de tango, aflu că un alt cuplu era din Sibiu. La următorul mic dejun ne așezăm la aceeași masă cu ei și pornim o discuție. Ei erau nemulțumiți de Sibiu și se gândeau să se mute în Timișoara. Că orașul e mic, că nu prea oferă mare lucru. Zic, ok, unul dintre cuplurile de instructori era din Timișoara. Pornesc o discuție și cu ei. Conform lor, Timișoara nu mai este ce a fost cândva. Spunea că a cam murit cultural pentru că prea mulți oameni faini s-au mutat în București.

Peste tot sunt avantaje și dezavantaje.

Ads

Dacă îți permiți, mergi și stai câte 2 săptămâni în orașele candidat într-un apartament închiriat. Nimic nu înlocuiește experiența directă."

"Ca cineva care a stat 5 ani în Sibiu după 40 în București, de vreo 3 ani stau în Oradea. 2 săptămâni sunt insuficiente. Aș zice că minim 6 luni, la un an să înțelegi treaba. Orașele din Transilvania gen Sibiu sau Cluj, au imobile prea scumpe pentru ce oferă orașul. De exemplu pentru orice problemă medicală cât de mică trebuia să mă duc la București. În Cluj am fost o singură dată și nu mi-a plăcut instant, plus prețurile aberante la imobile. Și mâine aș pleca din Oradea, oamenii sunt la nivel de hominizi, dar nu am unde. În București e un jeg de nedescris și un trafic imposibil."

"N-aș pleca de aici nici în ruptul capului"

Cineva care locuiește în Piatra Neamța a menționat care sunt avantajele vieții de acolo.

"Eu trăiesc bine mersi în Piatra Neamț și n-am a mă plânge de nimic. Munți, păduri, ape curgătoare, trasee de hicking în toate direcțiile, oraș mic, curat, nepoluat, foarte liniștit și ieftin la imobiliare. N-aș pleca de aici nici în ruptul capului."

Ads

"Am fost și vizitat, am rude / am stat perioade de timp în Sibiu, Brașov, Constanța, București, Iași, Oradea, Cluj, și respectiv Timișoara.

Timișoara, fără doar și poate, la general, din toate punctele de vedere. Clujul și București se mai apropie de el, dar ele au mari minisuri pe chestii destul de esențiale/ importante comparat cu Timișoara.

Dacă vrei un oraș unde să ai o familie și copii, care să nu fie foarte scump, să fie safe, să ai transport în comun, să fie liniștit, să ai ce să faci în el, cu vreme super, cu oameni super, cu parcuri, cu infrastructură, cu trafic ok, cu școli și spitale ok, acesta este cu siguranță alegerea ceea mai potrivită din România de departe."

"Nu vei găsi, din păcate, oraș cu infrastructură similară cu Iași și fără aceleași probleme. Chiar și Brașov, care e cam cel mai OK din lista aia are problemele lui. Traficul, turiști care au împins prețurile în sus la tot. Pare verde din avion dar sunt de fapt pădurile de la periferie. În oraș, nu prea există. Cluj e mai haotic decât Iași. Timișoara e un pic mai liniștit dar vara căldură e insuportabilă. Și tot așa.

Ads

Pare că ce vrei tu e mai degrabă o suburbie a unui oraș măricel."

"Tu nu cauți alt oraș, tu cauți să te muți la țară. Numai acolo scapi de mașini, altfel te minți singur."

"Centru superb, multe parcuri și piste de biciclete"

Unul dintre orașele care revine în discuție este Timișoara.

"De nivelul Iașiului, în România ai doar Cluj și Timișoara.

În Cluj ai mai multe evenimente mari, transport în comun mai bun, servicii medicale mai bune, aeroport mai mare. Traficul e dezastru, zona metropolitană e oribilă și drept urmare imobiliarele sunt foarte scumpe.

În Timișoara ai centru superb, multe parcuri și piste de biciclete, zona metropolitană ok (poți să îți iei casă la preț decent și să nu stai mai mult în mașină decât în casă) dar drept urmare cartierele comuniste arată mai rău că în Cluj."

"Brăila. Nu e trafic, ai unde să te plimbi pe jos, cam tot centrul a fost refăcut recent, se bagă bani în infrastructură, downside e că sunt foarte mulți pensionari, nefiind oraș universitar.

Ai Munții Măcinului la o trecere de Dunăre distanță, Delta din nou relativ aproape pentru o retragere de weekend. În Brăila ai Grădina Publică cu castelul de apă, parc Monument unde ai cam toate condițiile, faleza Dunării care este complet pietonală, stațiunea Lacu Sărat, asta ca locuri de plimbare. Ca infrastructură ai transport public destul de ok dezvoltat, autobuze electrice, tramvaie noi, infrastructură rutieră în plină dezvoltare (pod peste Dunăre, drum expres Galați-Brăila, drum expres Focșani-Brăila, 100 de km până la Slobozia de unde intri pe A2 spre București dacă ai nevoie).

Ads

Orașul are o reputație rea for no reason, times change. Chiar e ok acum."

"E mai simplu și frumos la țară"

O concluzie comună este că ar fi mai bună viața la țară.

"Am umblat un pic prin România, Brașov e frumos dar scump, Sibiu e așa și așa (sincer nu am o părere foarte bună dar nici foarte rea, adică am fost înjurat prin trafic, mă uităm efectiv pe unde să o iau, cu toate că aveam numere străine), în Timișoara am locuit, e frumos orașul în mare parte, e plin însă de mașini, sunt ore de vârf la care nu te încumeți să urci în mașină), dar pot să recomand o comună ceva aproape de Timișoara, e mai simplu și frumos la țară, oricum sunt oamenii mai deschiși să te ajute în mediul rural să zic așa decât în oraș, plus granița nici nu e așa departe de Serbia și Ungaria, nici în Arad nu e rău, dar mi se pare un pic înghesuit, mediul rural e foarte frumos în general și în vest drumurile sunt mai bune dacă compari cu restul țării."

"Din păcâte, nu există. Toate orașele mari au plusuri și minusuri, depinde ce ești dispus să compromiți. Am locuit în 5 orașe mai mari din țară. Bucureștiul a fost cel mai complet, dar e departe de a fi un oraș pe sufletul meu. Cel mai mult mi-a plăcut la Sibiu, dar și la Constanța, însă doar pentru mare. Cred că ce caut eu, nu voi găsi în România."

Ads