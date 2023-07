Numbeo, unul dintre cele mai reputate portaluri care analizează costurile vieții la nivel mondial, a publicat statistica valabilă la jumătatea anului 2023.

Metodologia Numbeo de clasificare a celor mai scumpe orașe din lume, din punct de vedere al nivelului de trai, are ca reper metropola New York. Citadela americană este plasată cu un procent de 100%, celelalte orașe din top acumulând procente în plus sau în minus, în funcție de mai mulți indecși: costul vieții, costul chiriilor, a alimentelor, a unei mese la restaurant, a puterii locale de cumpărare.

Orașul Hamilton din Insulele Bermude a primit un scor de 140 în clasamentul Numbeo, fiind practic considerat cu 40% mai scump decât New Yorkul.

În top 10 se regăsesc mai multe orașe din Elveția - Basel, Zurich, Laussane, Zug, Geneva și Berna.

Topul 10 al celor mai scumpe orașe din lume la mijlocul anului 2023 FOTO Numbeo

Clasamentul Numbeo are în total 549 de poziții. Pe ultimul loc posibil este plasat orașul pakistanez Karachi, cu un scor de 18,2.

Dintre orașele românești, cel mai scump este Bucureștiul, cu un scor de 45 (pe locul 359 în clasamentul general), practic la mai puțin de jumătate din costurile de trai din New York.

Pe locurile următoare se clasează, în ordine, Cluj-Napoca (42,8), Constanța, Brașov, Oradea, Timișoara, Sibiu, Iași și Craiova, cu scoruri cuprinse între 42,8 și 35,4.

