Paradisul infractorilor și escrocilor online. Satul transformat, în doar câțiva ani, într-un oraș cu clădiri înalte și cazinouri strălucitoare VIDEO/FOTO

La prima vedere, Shwe Kokko pare a fi un oraș tipic din provincie, cu mașini de fabricație chineză și semne stradale în caractere chinezești. Însă, acest oraș cu clădiri înalte și cazinouri strălucitoare a devenit un refugiu pentru infractori și escrocheriile online, fiind ridicat într-o zonă din Myanmar cunoscută pentru sărăcia extremă, relatează BBC.

Shwe Kokko, situat la granița dintre Myanmar și Thailanda, a apărut dintr-o industrie profitabilă bazată pe traficul de persoane, spălare de bani și escrocherii. Bărbatul din spatele acestei industrii este She Zhijiang, care se află în închisoare în Bangkok, așteptând extrădarea în China. Compania lui She, Yatai, descrie Shwe Kokko drept o stațiune turistică de lux, dar realitatea este diferită, arată Digi 24.

Visul lui She a fost să construiască un oraș de lux ca o cale de scăpare din lumea în care operau escrocherii și jocuri de noroc ilegale. Ambițiile sale au atras însă atenția autorităților chineze, care au început să vizeze operațiunile frauduloase din această zonă. Început în 2017, orașul a devenit rapid un loc inaccesibil pentru vizitatorii obișnuiți, iar accesul în Shwe Kokko a devenit din ce în ce mai greu, în special după lovitura de stat din Myanmar în 2021.

Șeful unei echipe de jurnaliști BBC, Wang Fugui, a descris orașul, afirmând că este un fost polițist chinez și că lucrurile nu sunt ceea ce par. „Shwe Kokko pare plin de oameni din minoritatea Karen din Myanmar, care vin să lucreze aici, dar activitățile ilegale continuă în secret,” a declarat Wang. De asemenea, o fostă angajată a industriei de fraudă din oraș a spus că „este o minciună că aceste activități nu mai au loc” și că „întreg orașul este implicat”.

