Orașul pierdut descoperit în adâncurile Oceanului Atlantic: Nu seamănă cu nimic din ce am văzut vreodată VIDEO

O echipă de oameni de știință condusă de Universitățile din Carolina de Sud și Washington din Statele Unite, care a efectuat o expediție cu o navă de cercetare a făcut o descoperire de senzație în măruntaiele Oceanului Atlantic.

Experții au găsit un adevărat ”oraș pierdut” în istorie la 700 de metri adâncime, care cuprinde un ecosistem nemaivăzut vreodată în lume, compus din turnuri gigantice din carbonat și calcit de zeci de metri.

Peisajul marin neobișnuit se află în mijlocul Oceanului Atlantic, în apropierea unui munte subacvatic situat la vest de Mid-Atlantic Ridge, un ecosistem plin de minunății de ”coșuri” de minerale aflat în întuneric, undeva între Africa și America, potrivit Science Alert.

Pereții și coloanele lor de carbonat crem de zeci de metri par de un albastru fantomatic în lumina unui vehicul comandat de la distanță trimis să exploreze. Ele variază în înălțime de la stive minuscule de dimensiunea ciupercilor până la un monolit mare de 60 de metri înălțime. Acesta este Orașul Pierdut.

Descoperit de oamenii de știință la peste 700 de metri sub suprafața oceanului, câmpul hidrotermal al orașului pierdut este cel mai longeviv mediu de aerisire cunoscut în ocean. Nimic altceva asemănător nu a mai fost descoperit vreodată.

Timp de cel puțin 120.000 de ani și poate mai mult, mantaua de sus din această parte a lumii a reacționat cu apa de mare pentru a pompa hidrogen, metan și alte gaze dizolvate în ocean.

