George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 22:35
259 citiri
George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO
George Simion, liderul AUR FOTO georgesimion.ro

Liderul AUR, George Simion, a făcut afirmații extrem de controversate în Polonia, la Forumul Economic de la Karpacz. El l-a declarat pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”, iar apoi l-a jignit pe premierul polonez Donald Tusk, spunând despre el că este o „păpușă în mâinile Berlinului”.

În fața unei audiențe internaționale, Simion l-a numit pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, „conducătorul civilizației creștine și al întregii Europe”, scrie Adevărul.

„Viktor Orbán este conducătorul poporului ungar, precum și al civilizației creștine și al civilizației europene. Noi respectăm eforturile sale pentru a menține rațiunea, a promova familia și un mediu sigur în Ungaria. Și faptul că ne este vecin este important. Noi avem o minoritate importantă de maghiari în România. Mulți dintre ei sunt conservatori și îl urmează pe Viktor Orbán pentru că acesta știe ce este cel mai bine pentru continentul nostru”, a spus George Simion.

Imediat după ce l-a lăudat pe Viktor Orbán, liderul AUR l-a atacat extrem de dur pe premierul polonez Donald Tusk, chiar la el acasă. El a spus despre acesta că este un „servitor al agendei globaliste” și o „păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului”.

George Simion reacționează la prelungirea controlului judiciar asupra lui Călin Georgescu. Scenă în Parlament înainte asumării răspunderii VIDEO
George Simion reacționează la prelungirea controlului judiciar asupra lui Călin Georgescu. Scenă în Parlament înainte asumării răspunderii VIDEO
Președintele AUR, George Simion, a organizat un protest împotriva prelungirii controlului judiciar dispus în cazul lui Călin Georgescu. Acțiunea a avut loc luni, 1 septembrie, în Parlament,...
Stelian Bujduveanu se vrea primar general la Capitală cu normă întreagă. Doar să-i propună Coaliția. "Nu aș refuza"
Stelian Bujduveanu se vrea primar general la Capitală cu normă întreagă. Doar să-i propună Coaliția. "Nu aș refuza"
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, crede că alegeri locale în București ar trebui să se facă cât mai repede, "dar fără să afectăm funcționalitatea orașului"....
#orban conducatorul europei, #George Simion AUR, #donald tusk papusa , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Filmul prabusirii unui F-35: pilotul a incercat cu disperare 50 de minute sa remedieze defectiunea
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicusor Dan. Ce nota si-ar da dupa 100 de zile si cand merge in SUA. "Invitatia exista"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO
  2. Stelian Bujduveanu se vrea primar general la Capitală cu normă întreagă. Doar să-i propună Coaliția. "Nu aș refuza"
  3. Ce fel de oameni vrea Nicușor Dan la conducerea serviciilor. Discuțiile sunt în toi. "Când o să fie un consens, o să-l anunțăm"
  4. Trimite România trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se încheie războiul? Anunțul făcut de președintele României
  5. Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări
  6. George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
  7. Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
  8. "Rusia înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință". Anunțul președintelui Nicușor Dan după summit-ul Coaliției de Voință
  9. Explicațiile Guvernului despre centrala fantomă. Cum s-au irosit ani și bani pentru o centrală electrică care nu se mai termină
  10. Politolog, despre poza cu Năstase și Dăncilă în spatele dictatorilor: „Când nu sunt lideri de top, se mulțumesc cu rebuturi politice”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că