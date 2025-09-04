George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO

Liderul AUR, George Simion, a făcut afirmații extrem de controversate în Polonia, la Forumul Economic de la Karpacz. El l-a declarat pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”, iar apoi l-a jignit pe premierul polonez Donald Tusk, spunând despre el că este o „păpușă în mâinile Berlinului”.

În fața unei audiențe internaționale, Simion l-a numit pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, „conducătorul civilizației creștine și al întregii Europe”, scrie Adevărul.

„Viktor Orbán este conducătorul poporului ungar, precum și al civilizației creștine și al civilizației europene. Noi respectăm eforturile sale pentru a menține rațiunea, a promova familia și un mediu sigur în Ungaria. Și faptul că ne este vecin este important. Noi avem o minoritate importantă de maghiari în România. Mulți dintre ei sunt conservatori și îl urmează pe Viktor Orbán pentru că acesta știe ce este cel mai bine pentru continentul nostru”, a spus George Simion.

Imediat după ce l-a lăudat pe Viktor Orbán, liderul AUR l-a atacat extrem de dur pe premierul polonez Donald Tusk, chiar la el acasă. El a spus despre acesta că este un „servitor al agendei globaliste” și o „păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului”.

