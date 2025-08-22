Premierul Orban s-a plâns președintelui Trump că Ucraina bombardează conducta prin care Rusia livrează petrol Ungariei

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia ar putea fi suspendate pentru cel puțin cinci zile după un nou atac ucrainean asupra unei instalații-cheie din Rusia, au declarat vineri, 22 august 2025, oficiali maghiari și slovaci, relatează Reuters.

Armata ucraineană a declarat, joi seara, că a lovit stația de pompare a petrolului Unecea, o parte critică a conductei de petrol Drujba care transportă petrol rusesc către Europa.

Guvernatorul regional rus Aleksandr Bogomaz, a cărui regiune Briansk se învecinează atât cu Ucraina, cât și cu Belarus, în extremitatea vestică a Rusiei, a declarat vineri că o instalație energetică din Unecea a luat foc în urma unor atacuri cu rachete și drone ucrainene, adăugând că incendiul a fost stins. „În urma respingerii unui atac combinat efectuat cu rachete HIMARS MLRS și vehicule aeriene fără pilot, a izbucnit un incendiu la o instalație de infrastructură de combustibil din districtul Unecea”, a declarat Bogomaz pe Telegram.

Robert Brovdi, comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, a postat un videoclip pe Telegram Messenger în care se vede un incendiu de proporții la o instalație cu numeroase rezervoare de combustibil. Reuters precizează că nu a putut confirma locația infrastructurii din videoclip.

Este a doua oară în această săptămână când aprovizionarea cu petrol rusesc către Ungaria și Slovacia a fost întreruptă, după o întrerupere care a mai afectat, luni și marți, cele două țări europene.

O sursă din industria rusă a confirmat, de asemenea, că livrările ar putea fi întrerupte pentru câteva zile. Ministrul ungar Szijjarto a declarat că guvernul său a aflat joi seara despre atac. „Acesta este un alt atac împotriva securității noastre energetice”, a scris el pe Facebook.

Operatorul slovac al conductei Transpetrol a confirmat întreruperea într-un comunicat trimis prin e-mail.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, lovind în ultimele săptămâni rețeaua de încălzire din Ucraina, conducta Drujba a Rusiei și alte instalații, în timp ce președintele american Donald Trump face presiuni pentru încheierea unui acord care să pună capăt conflictului.

Uniunea Europeană a redus aprovizionarea cu energie din Rusia după invazia pe scară largă din Ucraina în 2022 și intenționează să renunțe treptat la petrolul și gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Slovacia și Ungaria, membre ale UE, au menținut relațiile cu liderul rus Vladimir Putin și s-au opus sancțiunilor împotriva Rusiei, pe care Ucraina le consideră esențiale pentru a determina Moscova să renunțe la cererile sale inacceptabile pentru a pune capăt războiului. De asemenea, acestea se opun eliminării treptate a aprovizionării cu energie din Rusia prin conducta Drujba.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a publicat vineri o scrisoare adresată lui Trump, scrisoare în care afirmă că Ucraina a atacat Drujba cu doar câteva zile înainte ca președintele american să se întâlnească cu Putin în Alaska, pe 15 august. Orban a calificat atacul realizat de Ucraina drept „o mișcare foarte nefericită”.

O fotocopie a scrisorii publicate de Orban pe Facebook arată ceea ce pare a fi o notă scrisă de mână de Trump, în care se spune: „Viktor – nu-mi place să aud asta – sunt foarte supărat”.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, menționează Reuters.

Miniștrii de externe ai Ungariei și Slovaciei au scris, de asemenea, vineri Comisiei Europene, afirmând că ultimul atac ucrainean ar putea să îi lase fără importuri de petrol rusesc pentru cel puțin cinci zile și îndemnând-o să garanteze securitatea aprovizionării.

„Realitatea fizică și geografică este că, fără acest oleoduct, aprovizionarea sigură a țărilor noastre este pur și simplu imposibilă”, au afirmat Peter Szijjarto din Ungaria și Juraj Blanar din Slovacia în scrisoarea lor.

UE afirmă că a investit în infrastructura energetică din Croația, care ar putea furniza celor două țări surse alternative de aprovizionare.

Moscova a vizat în repetate rânduri infrastructura de gaze a Ucrainei, afectându-i pregătirile pentru încălzirea populației în perioada de iarnă și aprovizionarea cu combustibil a industriilor cheie, în cadrul unor atacuri care, potrivit Moscovei, au scopul de a slăbi armata ucraineană.

Ucraina, la rândul său, a avariat mai multe rafinării rusești, cu scopul de a perturba exporturile de energie rusești care finanțează invazia Rusiei și de a crea penurie de combustibil în mai multe regiuni rusești.

Conducta Drujba (Prietenie, în limba rusă) datează din era sovietică, traversează Belarusul și Ucraina, transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, dar și petrol din Kazahstan către Germania.

Germania a declarat că aprovizionarea cu petrol din Kazahstan, în special către rafinăria PCK Schwedt care aprovizionează Berlinul, nu a fost afectată de ultimul atac.

„Securitatea aprovizionării este asigurată”, a declarat ministerul economiei.

Kazahstanul a declarat, de asemenea, că fluxurile sale de petrol prin Drujba nu au fost afectate.

