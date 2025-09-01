Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie. A amenințat-o pe fosta parteneră, Oana Niculescu-Mizil, care a depus plângere penală SURSE

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, vizat de un ordin de protecție FOTO Hepta

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este acuzat că a amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Niculescu-Mizil, iar pe numele său a fost emis un ordin de protecție duminică, 31 august. Surse din Voluntari indică faptul că ea a depus și plângere penală, împotriva fostului lider PSD.

Polițiștii din Voluntari au emis un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Niculescu-Mizil, potrivit surselor G4Media.

Oana Niculescu-Mizil ar fi depus și o plângere penală pentru amenințare.

Duminică, 31 august, fostul primar al Sectorului 5 ar fi mers la locuința din Voluntari a fostei partenere, unde a amenințat-o.

Ea a sunat la 112, iar echipajul de poliție ajuns la fața locului a emis ordinul de protecție în urma evaluării unui „risc iminent”.

Oana Niculescu-Mizil, care a început relația cu Vanghelie când era deputată PSD, a mai cerut un ordin de protecție împotriva lui și în 2021, însă apoi a renunțat la el.

