Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost internat nevoluntar la Psihiatrie, iar femeile pe care le-a hărțuit și amenințat, o consăteană și fiica ei, au obținut un ordin de protecție împotriva lui timp de 12 luni, vineri, 22 august. La externare, va fi obligat să poarte o brățară de monitorizare pe timpul întregii perioade, a decis Judecătoria Bistrița.

„Astăzi, 22 august, bărbatul de 33 de ani, din Rusu Bârgăului, împotriva căruia polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, fiind cercetat pentru hărțuire și amenințare, a fost prezentat instanței. Față de acesta, Judecătoria Bistrița a emis ordin de protecție pentru 12 luni, precum și obligarea de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere pe toată durata acestuia. De asemenea, bărbatul rămâne internat în Spitalul de Psihiatrie Bistrița. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit,” a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Bărbatul, care fusese internat la Psihiatrie în urmă cu două zile, reușise joi să fugă din spital și a fost căutat timp de câteva ore, fiind găsit de polițiști seara, pe un teren viran din localitatea de domiciliu.

Vineri, Judecătoria Bistrița a admis cererea formulată de procurori în numele reclamantelor și a dispus emiterea ordinului de protecție împotriva bărbatului, care nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de cele două femei și de reședința acestora. De asemenea, i s-a interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în alt mod, cu reclamantele.

Totodată, judecătorul a dispus sesizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița - secția de psihiatrie, în vederea demarării procedurii de internare nevoluntară a bărbatului.

