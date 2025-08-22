Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 17:24
286 citiri
Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei
Bărbat internat la Psihiatrie și obligat să poarte o brațară electronică de supraveghere FOTO /Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost internat nevoluntar la Psihiatrie, iar femeile pe care le-a hărțuit și amenințat, o consăteană și fiica ei, au obținut un ordin de protecție împotriva lui timp de 12 luni, vineri, 22 august. La externare, va fi obligat să poarte o brățară de monitorizare pe timpul întregii perioade, a decis Judecătoria Bistrița.

„Astăzi, 22 august, bărbatul de 33 de ani, din Rusu Bârgăului, împotriva căruia polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, fiind cercetat pentru hărțuire și amenințare, a fost prezentat instanței. Față de acesta, Judecătoria Bistrița a emis ordin de protecție pentru 12 luni, precum și obligarea de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere pe toată durata acestuia. De asemenea, bărbatul rămâne internat în Spitalul de Psihiatrie Bistrița. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit,” a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Bărbatul, care fusese internat la Psihiatrie în urmă cu două zile, reușise joi să fugă din spital și a fost căutat timp de câteva ore, fiind găsit de polițiști seara, pe un teren viran din localitatea de domiciliu.

Vineri, Judecătoria Bistrița a admis cererea formulată de procurori în numele reclamantelor și a dispus emiterea ordinului de protecție împotriva bărbatului, care nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de cele două femei și de reședința acestora. De asemenea, i s-a interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în alt mod, cu reclamantele.

Totodată, judecătorul a dispus sesizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița - secția de psihiatrie, în vederea demarării procedurii de internare nevoluntară a bărbatului.

Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie
Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie
Un bărbat de 33 de ani, internat împotriva voinței pe secția de psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița după ce hărțuise o tânără protejată prin ordin de restricție, a fugit de la...
Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal din Călărași a solicitat de două ori ajutorul autorităților în 2024. Polițiștii din Călărași au confirmat că...
#ordin protectie, #hartuire, #internare, #psihiatrie, #Bistrita Nasaud , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au vazut unde ar urma sa ajunga Ianis Hagi dupa 3 luni de "somaj" si au reactionat intr-un singur cuvant
ObservatorNews.ro
Momentul in care un tanar fura un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri
  2. Bărbat internat cu forța la Psihiatrie. Ordin de protecție și brățară electronică pentru 12 luni după ce a hărțuit și amenințat o mamă și pe fiica ei
  3. Încă o tragedie în familie. O femeie este în stare gravă la spital, după ce a fost bătută de soț. Agresorul s-a sinucis
  4. Oracolul de la Minsk. Lukașenko dezvăluie cum face predicții politice corecte despre Putin. "Fără falsă modestie"
  5. FBI a percheziționat locuința lui John Bolton, fost consilier al lui Trump, devenit un critic al acestuia. Bolton susținea că Trump ar fi manipulat de Putin
  6. Consilier superior ANAF, sub control judiciar pentru divulgare de informații secrete și un prejudiciu de peste 7 milioane de lei
  7. Un fost ministru al Justiției susține tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare a magistraților: ”Independența magistraților nu se apără prin pensii sau privilegii”
  8. ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”
  9. Centrul de Arși de la Floreasca devine doar o unitate funcțională de arși. Anunțul lui Rogobete: ”Situația de aici să nu se mai repete”
  10. Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe președintele Rusiei SURSE