Noua ordine mondială, dacă Trump o dă în bară cu Putin: „Ar fi extrem de periculos ca acest lucru să se întâmple”

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, 15 august, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, o alegere care combină cerințe stricte de securitate cu o încărcătură istorică (teritoriul fiind cumpărat de Statele Unite de la Imperiul Rus).

Trump spune că vrea să pună capăt războiului din Ucraina și a sugerat idei controversate, inclusiv posibilitatea unor „schimburi” teritoriale între părți; Casa Albă şi aliaţii europeni descriu întâlnirea mai degrabă ca pe un „feel-out” — o discuție exploratorie în care se va vedea rapid dacă există vreo șansă reală de progres. În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficialii de la Kiev au reiterat că nu vor ceda teritoriile anexate ilegal de Rusia, iar discuțiile oficiale cu liderii europeni și cu Zelenski vor continua în formate virtuale înaintea summitului.

Rămâne incert dacă întâlnirea va produce un acord de pace sau doar va servi la clarificarea pozițiilor; oficialii americani au redus așteptările, iar contextul militar şi politic al războiului din Ucraina va fi determinant pentru orice eventual rezultat.

Pentru a face mai multă lumină asupra situației, Ziare.com i-a contactat pe analiștii politici Cristian Pîrvulescu (decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA) și Răzvan Petri (Politică la Minut).

În ce măsură e posibil ca Putin să-l prindă pe picior greșit pe Trump?

Potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, orice concesie majoră făcută Moscovei riscă o erodare importantă a Occidentului.

„Întâlnirea Trump–Putin este un moment de răscruce geopolitică, cu potențialul de a remodela nu doar frontul din Ucraina, ci și unitatea Occidentului. Orice concesie majoră făcută Moscovei – fie „înghețarea” actualei linii a frontului, fie un „schimb de teritorii” – ar risca nu doar consolidarea poziției Rusiei, ci și divizarea Europei între statele care acceptă compromisul și cele care îl resping. O astfel de fractură ar slăbi NATO, ar eroda solidaritatea transatlantică și ar oferi Kremlinului exact spațiul de manevră pe care îl caută de peste un deceniu”, a precizat Cristian Pîrvulescu.

Pe de altă parte, Răzvan Petri a pus accent pe slăbiciunile lui Donald Trump.

„Știm că Trump a înlocuit experții din interiorul administrației — experți în studiul spațiului european, experți în problema Rusiei — cu loialiști. E foarte probabil ca Trump, despre care știm că este influențat de complimente și, în anumite privințe, de Putin, să fie foarte, foarte manipulabil, să cedeze și să ajungă să aibă o atitudine mult mai prietenoasă decât ar trebui cu un dictator, până la urmă. Deci, practic, lipsa de experți în administrație și lipsa unor oameni care să-i poată oferi o imagine realistă asupra administrației lui Putin, asupra situației de pe front și asupra modului în care trebuie abordate discuțiile îl fac foarte susceptibil să fie prins pe picior greșit.

Nu e vorba doar de a fi prins pe picior greșit, ci și de a fi flatat de către un dictator care știe că are această componentă, să spunem așa, în „toolbox”-ul său de instrumente pe care le folosește”, a explicat Răzvan Petri.

Cum interpretăm absența lui Zelenski?

Absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost interpretată de mulți ca fiind dovada faptului că războiul dintre Rusia și Ucraina este, de fapt, un conflict proxy între SUA și Rusia.

Ipoteza susține că războiul din Ucraina este, în esență, o confruntare indirectă între SUA și aliații săi, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte, în care Ucraina primește arme, bani și informații pentru a slăbi Rusia fără implicare militară directă americană.

Susținătorii invocă sprijinul masiv occidental și asemănările cu conflictele clasice purtate prin intermediari. Criticii subliniază însă că Ucraina are propriile obiective și controlează deciziile militare, iar termenul „proxy” nu se potrivește pe deplin, fiind uneori folosit politic pentru a muta vina de pe Rusia.

Cristian Pîrvulescu consideră că lipsa lui Zelenski nu este un indicator care să demonstreze că acest conflict este mai degrabă unul „proxy”, între SUA și Rusia.

„Absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la prima rundă de discuții nu este o confirmare a teoriei conform căreia războiul ar fi doar un conflict între SUA și Rusia. Conflictul dintre Rusia și Ucraina este unul convențional, declanșat de invazia militară rusă, cu fronturi active, pierderi majore și distrugeri masive. Ucraina nu este un simplu „proxy” controlat de Washington, ci un actor suveran care își apără teritoriul. De aceea, excluderea sa inițială din întâlnire este mai degrabă o eroare de arhitectură diplomatică — contrară principiului „nimic despre Ucraina fără Ucraina” — decât o dovadă a unui scenariu conspiraționist. În realitate, presiunea internațională și necesitatea unui acord sustenabil vor impune aproape sigur participarea Kievului în etapele următoare ale negocierilor”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Cu toate acestea, Răzvan Petri consideră că putem încadra anumite aspecte ale războiului ca fiind similare celor ale unui conflict proxy, dar cu siguranță „nu a început ca un război proxy, pentru că a fost o agresiune nejustificată din partea Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Într-o anumită măsură, e un război proxy; definițiile pot fi extinse destul de mult. Putem spune că, în timp, conflictul s-a transformat într-un război cu caracteristici de tip proxy sau asemănător unui război proxy. Faptul că administrația Biden a adaptat strategia, trecând de la o formă de asistență motivată de principii la o abordare care urmărește, parțial, și epuizarea resurselor rusești prin sprijinul acordat Ucrainei și prin menținerea frontului, poate fi interpretat ca o acțiune care servește atât interesele americane, cât și pe cele vestice.

Dar, la bază, rămâne un război de apărare din partea Ucrainei, susținut mai ales de Uniunea Europeană pe baza unor principii. Statele europene și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și consideră că orice negocieri trebuie purtate cu Ucraina la masă. Am văzut cum astfel de practici, când statele atacate nu sunt incluse în negocieri, au avut efecte foarte negative în trecut. Vedem cât de dăunător a fost în Orientul Mijlociu, vedem consecințele în Africa și în America Latină, unde intervențiile externe și imperialismul au creat state artificiale, au trasat linii care au generat conflicte și au declanșat violențe interetnice severe și condiții care au dus mai departe la noi conflicte. De aceea nu trebuie să uităm lecțiile trecutului și trebuie să invităm mereu la masa negocierilor statele care au dreptul la autodeterminare; nu e corect să facem pace sau să negociem peste capul lor”, a continuat Răzvan Petri.

Cum se va schimba ordinea mondială, dacă Trump cedează din teritoriile Ucrainei?

Cristian Pîrvulescu e de părere că o cedare de teritorii ar reprezenta un precedent periculos care va afecta profund ordinea mondială.

„Un acord rezultat din întâlnirea Trump–Putin ar avea efecte directe asupra ordinii mondiale și rolului global al Statelor Unite, în funcție de conținutul său. Dacă ar recompensa cucerirea teritorială prin forță - prin recunoaștere directă a ocupării teritoriilor sau printr-o „înghețare” care consolidează controlul Rusiei - ar fisura principiul fundamental al ordinii internaționale postbelice: inviolabilitatea frontierelor.

Un asemenea precedent ar normaliza șantajul nuclear și ar transmite un semnal periculos altor puteri revizioniste, de la China (în cazul Taiwanului) la actori regionali din Orientul Mijlociu. Dar, față de o recunoaștere directă, printr-un acord sau tratat, a pretențiilor teritoriale ale Rusiei asupra regiunilor ocupate care ar implica menționarea lor explicită ca parte a Federației Ruse un îngheț, prin contrast, deși ar opri luptele și ar lăsa teritoriile sub control militar rusesc, nu ar presupune și o validare juridică din partea Ucrainei sau a altor actori internaționali. Acest tip de armistițiu menține conflictul latent și păstrează avantajul strategic al Moscovei, permițând reluarea ofensivei în viitor pe când recunoașterea directă a ocupării teritoriilor ar fi cea mai gravă formă de concesie, pentru că transformă o cucerire militară într-o realitate juridică internațională, chiar dacă recunoscută doar de un număr limitat de state.

Pe plan politic, ar putea diviza Europa între state dispuse la compromis cu Moscova și state care îl resping, slăbind solidaritatea NATO și coeziunea transatlantică. În afara Occidentului, multe țări ar vedea acest rezultat ca pe o dovadă că Washingtonul nu își mai poate susține angajamentele strategice, ceea ce ar încuraja politica de „echilibrare” între marile puteri. Invers, un acord care nu legitimează anexările, menține presiunea sancțiunilor și include mecanisme ferme de verificare și sancționare ar conserva, chiar dacă moderat, credibilitatea și influența globală a SUA”, a continuat politologul Cristian Pîrvulescu.

Analistul politic Răzvan Petri a conchis prin a spune că dacă Trump va ceda din teritoriile Ucrainei, acest lucru ar fi, în egală măsură, un eșec al Statelor Unite, care și-ar pierde din autoritatea morală pe care încearcă să o proiecteze la nivel internațional.

„Practic, văd două consecințe imediate. În primul rând, ar confirma faptul că se înlocuiesc principiile dreptului internațional și ordinea bazată pe reguli (the rule-based order) cu o regulă arhaică, adică „cel mai puternic are dreptate”. Dacă se acceptă faptul că un stat poate ocupa teritoriu pentru că are puterea să facă acest lucru, asta ar încuraja posibil alte state să inițieze războaie de cucerire. Ne putem uita, de exemplu, la Taiwan sau la alte zone tensionate; ar fi un semnal pentru cei care se gândesc la extindere teritorială că, pe termen scurt sau mediu, costurile pot fi acceptabile pentru a obține teritorii.

Pe de altă parte, ar însemna că SUA ar pierde o parte din autoritatea morală și din legitimitatea de a apăra principiile care izvorăsc din dreptul internațional; ar părea că au trecut de partea unor negocieri în care prevalează forța. Aceasta ar afecta modul în care se desfășoară relațiile internaționale: puterea brută ar reveni în dominație, iar când prevalează forța, deseori asta rezultă în anarhie, pentru că nu ne putem baza pe reguli, ci doar pe teama că celălalt ne va ataca.

În opinia mea, ar fi extrem de periculos ca acest lucru să se întâmple; de aceea cred că poziția Uniunii Europene și a relațiilor europene, care insistă pe revenirea la principiile fundamentale ale dreptului internațional, este mai corectă — aceste principii au fost create tocmai pentru a preveni întoarcerea la situații de tipul războaielor de cucerire, colonialismului și alegerii forței în locul dreptății”, a conchis Răzvan Petri.

