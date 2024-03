Cum complică noua “Ordonanță a traseismului“ și mai mult situația PNL. ”PSD și PNL încearcă să-și tragă preșul de sub picioare unii altora”

Proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale a fost pus în transparență decizională de către Ministerul Afacerilor Interne, iar acesta mai prevede și că aleșii care vor să candideze la alegerile de pe 9 iunie din partea unui alt partid nu își vor mai pierde mandatul, fiind astfel dată undă verde traseismului politic.

Măsura îi nemulțumește însă pe unii liderii PNL, așa cum arată stenogramele din ședința de partid de duminică, 3 martie, care spun că pierd primari în favoarea PSD. ”Ordonanța traseismului” nu este la prima iterație. În 2014, OUG 55 era adoptată de către Guvernul Ponta, înaintea alegerilor locale, fapt care a dus la migrația a peste 500 de primari de la un partid la altul.

Sociologul Alfred Bulai, conferențiar universitar și directorul departamentului de sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice a SNSPA este de părere că Partidul Social Democrat este „un recrutor important” de primari, și dat fiind contextul în care social-democrații se află la guvernare, probabil cele mai multe migrații se vor face de la PNL la PSD.

”Evident că de fapt ambele partide s-au gândit să fure startul și se gândesc pur și simplu la a face un schimb reciproc avantajos de primari pentru că ei au și cei mai mulți primari din România. De la partidele mari vine această infuzie de primari. PSD poate să ia de la PNL și invers, dar mai probabil e să ia PSD de la PNL pentru că e la guvernare, poate să ofere bani și alte avantaje”, a spus Alfred Bulai pentru Ziare.com.

Acesta precizează că de principiu, câștigul electoral este pentru primarii din orașele și localitățile mici sau foarte mici.

”De principiu, câștigul electoral este valabil doar pentru primarii în orașele mici și foarte mici sau comune, primari care sunt foarte bine văzuți în comunitate. Cei care au fost pus politic fără să aibă o susținere foarte mare la nivelul populației, nu contează că se duc în altă parte, pentru că nu este un câștig garantat. În localitățile foarte mici contează mult mai mult omul decât partidul”, a adăugat acesta.

Sociologul a explicat că AUR nu este afectat de această măsură, întrucât nu au, momentan, niciun ales local, iar în această rundă de alegeri ar putea avea de câștigat de pe urma traseismului politic. Totodată, nici UDMR sau USR nu ar trebui să fie grav afectate.

”Evident că guvernanții își doresc foarte mult să ia primari în propriile partide de la alte partide. Acuma, de la ce partide pot să ia. Aici este chestia cea mai interesantă. Că AUR nu are primari, deci ei vor câștiga la alegerile locale primari și consilieri, mulți sau puțini, nu contează, este mai multe decât zero, că ei n-au avut până acuma. USR nu are așa mulți primari și sunt foarte puține cazuri și în general sunt în marile orașe unde poți să câștigi câțiva primari. UDMR-ul vă dați seama că nu pierde nimic”, a completat Alfred Bulai.

El spune că primarii care nu mai erau văzuți bine de partid vor putea astfel să facă tranziția către altă formațiune chiar înaintea campaniei electorale, dar este de părere că politicienii nu iau în calcul efectele pe termen lung cu care vine la pachet traseismul politic.

”Mai există o chestiune pe care politicienii nu o înțeleg. Acuma sigur că te faci frate cu dracul ca să treci puntea, dar un partid sănătos, în general, nu are nevoie de personaje de genul ăsta, pentru că ăla care a trădat de două, trei, patru ori, trebuie să fii nebun să crezi că ăla va fi un personaj important pentru partidul tău. Într-o țară normală nu prea găsești oameni normali care să meargă de la un partid la altul, eventual partide care vin din tabere total opune. E cam aiurea, pentru că se ridică o întrebare legată de legitimitatea ta politică, de principiile pe care le ai”, spune sociologul.

Alfred Bulai a subliniat faptul că o mare parte dintre cei de la PSD și PNL încearcă „să-și tragă preșul de sub picioare” unul altuia prin această Ordonanță de Urgență.

”Își doresc și ei să ia niște primari din teritorii, că la nivel local au toți tot felul de aranjamente, dar dacă ești mai inteligent îți dai seama că centrul gravitațional este dat de partidul care este la guvernare și are și cele mai multe procente. E clar că câștigul cel mai mare potențial este al PSD, care a făcut astfel de lucruri de multe ori. Nu uitați că o parte din liderii marcanți ai partidului sunt oameni care au venit de la alte partide: Dragnea, Olguța Vasilescu”, a încheiat sociologul.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat, în transparenţă decizională, ordonanţa de urgenţă care prevede comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe data de 9 iunie.

Referitor la încetarea de drept a mandatului primarului, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede că „nu se poate face într-o perioadă care se calculează începând cu mai puţin de 60 de zile înainte de data de 9 iunie şi până la data intrării în exercițiul mandatului de către primarul ales în anul 2024”.

De asemenea, privitor la încetarea de drept a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, ea „nu se poate face într-o perioadă care se calculează începând cu mai puţin de 60 de zile înainte de data de 9 iunie şi până la data intrării în exerciţiul mandatului de către preşedintele consiliului judeţean ales în anul 2024”.

Liberalii, îngrijorați de migrația politică

În ședința Biroului Politic Național al PNL, care a avut loc duminică, 3 martie, mai mulți lideri s-au arătat îngrijorați de migrațiile care ar putea avea loc în urma OUG privind comasarea alegerilor. Alții au reclamat faptul că PNL se dezice prea ușor de retorica ”anti-traseismului politic”, altădată o temă centrală în discursul liberalilor.

Deputatul PNL Cristian Buican le-a semnalat colegilor că deja patru primari de la filiala sa au trecut la PSD după ce informația privind adoptarea OUG a apărut pe surse li le-a spus că PNL va pierde până la 20% dintre primari, potrivit stenogramelor publicate de Antena 3.

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, și-a exprimat la rândul său îngrijorarea că PNL ar urma să piardă primari și că ar fi necesar un acord în Coaliție privind traseismul.

Precedentul din 2014

O ordonanță asemănătoare a fost adoptată de către Guvernul Ponta, înaintea alegerilor locale din 2014. Atunci supranumită ”Ordonanța Traseismului”, actul normativ a dus la migrația a peste 500 de primari, consilieri locali, preşedinţi de consilii județene şi consilieri judeţeni de la un partid la altul.

Ordonanța prevedea o derogare de 45 de zile de la legea care interzicea plecarea din partid în timpul mandatului, sancționată cu pierderea funcției obținute la locale, fiind adoptată cu trei luni înaintea campaniei electorale pentru localele din 2014.

Ordonanța a fost contestată la Curtea Constituțională de PNL. CCR a decis, în decembrie 2014, că OUG 55 era neconstituțională, însă era deja prea târziu, pentru că actul normativ intrase deja în vigoare și își produsese efectele.