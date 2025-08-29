Guvernul ar pregăti o Ordonanță care să scutească unele companii de impozitul pe cifra de afaceri. În ce domenii s-ar aplica viitoarea OUG

Guvernul Bolojan ar pregăti o Ordonanță de Urgență prin care, în contrast cu actualele eforturi de creștere a încasărilor statului, unele companii ar urma să fie scutite de impozitul pe cifra de afaceri.

Viitoarea OUG ar scuti de plata acestui impozit companiile care comercializează gaze sau produse petroliere și ale căror produse doar tranzitează România, informează Digi 24 la data de 29 august 2025.

Impozitarea acestor firme fusese introdusă la începutul anului 2025 pentru a atrage mai mulți bani la buget, însă decizia de impozitare a generat anumite critici, pe motiv că afecta firmele care duc combustibili în Ucraina sau în Republica Moldova.

Motivația introducerii acestui impozit fusese legată de folosirea, atât de către societățile românești, cât și de cele nerezidente, a infrastructurii din România - cum ar fi infrastructura portuară, feroviară și rutieră.

Consultantul fiscal Cristian Rădulescu consideră că statul român ar comite o eroare prin această viitoare OUG. „Nu are cum să fie oportună introducerea unei noi scutiri în tot ansamblul ăsta al majorărilor de taxe și al introducerii unor alte taxe, precum și al eliminării, în general, a tuturor facilităților care au existat în codul fiscal și introduse de-a lungul vremii. Este în mod evident inoportună introducerea unor astfel de facilități la momentul ăsta. Mai mult decât atât, nu există o motivare reală a introducerii acestui gen de facilități", a declarat Cristian Rădulescu.

Ads