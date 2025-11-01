Renunta Guvernul la "taxa pe lacomie" sau viseaza frumos? Nu a introdus-o in bugetul pe 2019

Guvernul nu a inclus in bugetul pe 2019, la categoria venituri estimate, taxa pe activele financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%, denumita si "taxa pe lacomie".

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, prin ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018, s-a instituit taxa pe activele financiare ale institutiilor de credit al carei eventual impact nu a fost inclus in proiectia de venituri bugetare", se arata in proiectul de buget pe 2019, publicat pe site-ul Ministerului de Finante.

In schimb, au fost incluse veniturile estimate a fi incasate in urma vanzarii licentelor de telecomunicatii si taxarea jocurilor de noroc.

"Proiectia veniturilor bugetare include veniturile estimate a fi incasate in urma vanzarii licentelor de telecomunicatii de tip 5G de catre ANCOM (2,1 miliarde lei), dar si impactul generat de OUG 114/2018 prin (i) cresterea taxarii in domeniul jocurilor de noroc (0,5 miliarde lei); (ii) virarea la bugetul de stat a 35% din sumele repartizate la alte rezerve conform art.43 (1,5 miliarde lei) ", prevede proiectul.

Crede Guvernul ca scade ROBOR sub 2% sau retrage taxa?

Exista doua posibilitati pentru care Guvernul a prevazut in bugetul pe 2019 incasari zero din taxa pe activele bancare, a declarat pentru Ziare.com deputatul Claudiu Nasui, membru in Comisia de Buget si Finante.

Astfel, Executivul fie crede ca ROBOR va scadea sub 2%, cu toate ca i s-a tot explicat ca nu bancile decid nivelul si ca exista numerosi factori care il influenteaza, inclusiv politici, fie renunta la "taxa pe lacomie".

"Sunt doua posibilitati: fie estimeaza ca ROBOR-ul va fi sub pragul minim pe care l-au pus in taxa aceea si atunci nu se va aplica, ceea ce mie mi se pare neplauzibil, fie se gandesc sa dea inapoi si sa renunte la ea", ne-a spus Nasui.

In opinia sa, este mai plauzibila varianta a doua, si anume ca Guvernul sa renunte la taxa, iar decizia ar putea fi luata dupa ce statul a incercat de 7 ori sa se imprumute in luna ianuarie de la banci si nu a reusit din cauza dobanzilor foarte mari impuse de acestea.

"Dificultatile de finantare care exista acum sunt cauzate de doua motive si ambele isi au sursa in aceasta taxa: ROBOR-ul este pretul interbancar al banilor. Sunt banci care au exces de lichiditate, altele au nevoie si se imprumuta intre ele. Iar daca apare o taxa care e legata de ROBOR multe banci vor vrea sa stea pe lichiditati, sa nu fie nevoite sa se imprumute interbancar si sa creasca ROBOR-ul.Dar daca bancile vor sta pe lichidititati inseamna mai putina creditare, inclusiv la stat.

Al doilea motiv este ca orice credit dat va fi taxat de catre aceasta taxa pe active. Si, de aceea, Ministerul de Finante nu a reusit sa se imprumute, desi a incercat de 7 ori in ianuarie, pentru ca dobanzile au fost mai mari", ne-a explicat Claudiu Nasui.

Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

La finalul anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice.

Printre masurile prevazute in OUG se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.

Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.

Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa stabileasca modelul si continutul declaratiei taxei pe active, iar taxa reprezinta venit la bugetul de stat.

Ce este de fapt ROBOR si cum se calculeaza

ROBOR (adica Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzilor la care institutiile bancare se imprumuta intre ele. Nivelul ROBOR depinde, printre altele, de cantitatea de bani din piata (materia prima a bancilor - n.red.) si de rata inflatiei. Variatiile nivelului ROBOR nu indica insa - asa cum sustin unii politicieni - masura lacomiei bancilor.

Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari (AAFB) din Romania, Iancu Guda, a realizat o analiza din care reiese ca, de fapt, un nivel ridicat al ROBOR nici macar nu echivaleaza cu un profit mare pentru banci.

"Inainte de toate, ar fi bine sa spunem ca bancile n-ar putea influenta nivelul ROBOR decat incalcand legea si apeland la practici de tip cartel. Iar bancile nu vor face asta din cauza ca - daca ar scadea ROBOR dupa aplicarea taxei pe active - Consiliul Concurentei va deschide o investigatie pentru a stabili daca nu s-a apelat la manipularea ROBOR. Si nimeni nu isi doreste asa ceva.

In realitate, fiecare banca isi coteaza individual dobanda la care este dispusa sa imprumute alte banci. Si nu o face in functie de intelegeri prealabile, ci tinand cont de inflatie, de cantitatea de bani din piata si de riscul pe care si-l asuma acordand imprumutul", a declarat recent analistul economic pentru Ziare.com.

