Teodorovici nu exclude o modificare a OUG 114 si spune ca ar putea exista reduceri de personal bugetar

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, nu exclude o modificare a ordonantei 114, precizand ca exista discutii pe aceasta tema cu toti actorii implicati.

El nu a dorit insa sa faca prea multe declaratii pe aceasta tema, evitand sa dea raspunsuri concrete, dar spune ca "lucrurile se vor aseza, asa cum le dorim cu totii".

"Discutii au fost in spatiul public. Nu as vrea sa anticipez o modificare sau nu a acestei ordonante. Legislatia, in general, este modificabila, daca argumente rezonabile exista.

Nimeni nu pleaca de la o idee preconceputa, de a nu modifica sau de a modifica ceva. Discutiile au avut loc, au loc. Credinta mea este ca lucrurile se vor aseza, asa cum le dorim cu totii", a spus Teodorovici la finalul sedintei de guvern in care a fost adoptat bugetul pe 2019.

Guvernul ar putea amana unele masuri din OUG 114, asa cum a cerut UDMR. Dancila: Poate au fost elemente in care ar trebui sa luam alta decizie

In ceea ce priveste ROBOR, ministrul de Finante a purtat o discutie cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in sedinta Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM) de luni. O noua intalnire va avea loc pe 18 februarie si, atunci, spune Teodorovici, vom afla mai multe.

"BNR ne-a pus la dispozitie un studiu de impact. Eu zic ca cei care au incredere vor vedea ca masurile sunt cele corecte. Discutii au avut loc si vor avea loc. Credinta mea este ca aceste lucruri se vor aseza.

Legat de ROBOR se vor purta discutii din nou in Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala, cel mai probabil, in 18 februarie. Sa vedem daca modul de calcul de astazi al ROBOR este cel mai bun, cel mai corect", a declarat Teodorovici.

Ministrul a precizat ca nu este imposibil de schimbat ROBOR-ul, facand referire la declaratia lui Mugur Isarescu potrivit careia nu se poate modifica modul de calcul al ROBOR.

"Nimic nu este complicat. Pot sa va spun, ca persoana mai in varsta decat domnia sa (Mugur Isarescu - n.red.), in ceea ce inseamna lucrul in administratie ca nimic nu este imposibil", a declarat Teodorovici.

Ar putea exista reduceri de personal in randul bugetarilor

Pe de alta parte, ministrul de Finante nu a exclus o eventuala reducere de personal in randul bugetarilor.

"Se poate pune problema de orice poate duce la un sistem public eficient", a declarat Eugen Teodorivici, intrebat fiind daca se pune problema reducerii de personal din administratie.

Bugetul pe 2019, in sfarsit adoptat de Guvern

Dupa lungi asteptari, Guvernul a adoptat azi bugetul pe 2019. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca fata de proiectul initial au fost facute cateva modificari.

S-a mentinut insa constructia sa pe o crestere economica de 5,5%, cu toate ca estimarile Comisiei Europeane si FMI sunt mult mai pesimiste.

Teodorovici e optimist si spune ca nu are nicio indoiala ca se va realiza cresterea de 5,5%, precizand ca se bazeaza pe "modul in care evolueaza economia".

La fel cum anuntase si premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern, ministrul de Finante a spus ca in bugetul pe 2019 sunt alocate sume importante pentru Sanatate, Educatie si investitii.

