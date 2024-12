Premierul apără majorările de pensii din 2024, după ce le îngheață prin „ordonanța trenuleț”: „Am făcut dreptate pentru milioane de oameni”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni, 30 decembrie, că nu regretă „niciuna dintre măsurile luate” în timpul mandatului precedent, cu referire la creșterile de pensii de pe parcursul anului curent și la plafonarea facturilor la energie. Președintele PSD susține că „a făcut dreptate” pentru milioane de oameni.

Marcel Ciolacu a declarat la începutul ședinței de Guvern că deteriorarea situației economice a României vine pe un fond greu în Europa. Totuși, deficitul bugetar crescut nu îl face pe premier să regrete vreuna dintre măsurile luate în timpul anului.

„Ultima prognoză oficială a Comisiei Europene din noiembrie, dar şi datele venite în decembrie de la Comisia Naţională de Prognoză au fost mult mai pesimiste decât aşteptările specialiştilor. Situaţia s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor Uniunii Europene, începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România. Noi avem deja un deficit ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde lei, adică 3,92% din PIB, faţă de ceea ce era prevăzut în buget. Însă, niciun om de bună credinţă nu poate critica că am mărit pensiile de două ori şi am eliminat inechităţile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, poliţiştilor, medicilor sau militarilor”, a spus premierul.

Acesta a amintit că Executivul a acordat bani pentru compensarea facturilor la energie și gaze și a investit în infrastructură. Ciolacu spune că măsurile au făcut „dreptate”.

„Nimeni nu poate contesta că a trebuit să acordăm bani în plus pentru a menţine facturile la energie şi gaze neschimbate pentru populaţie şi economie, că am mărit fondurile pentru sănătate sau că am făcut investiţii record în infrastructură. Toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, şcoli, spitale şi pentru a achita datoriile din urmă. Vreau să anunţ că nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni şi am ajutat economia prin investiţii majore”, a mai zis premierul,

