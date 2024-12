Ciolacu, înainte de adoptarea „ordonanței trenuleț”: „Nu vreau să fiu popular, ci eficient. Către companii - plătiți toți sau plecați!”

Guvernul s-a reunit luni, 30 decembrie, pentru a aproba așa-numita „ordonanță trenuleț”. Măsurile de austeritate propuse de Executiv conțin tăieri de peste 126 de miliarde de lei, mai ales prin înghețarea salariilor și pensiilor și eliminarea sporurilor, inclusiv pentru ore suplimentare. În plus, există câteva creșteri de taxe și eliminări de facilități fiscale. Atât sindicatele, cât și patronatele au fost nemulțumite.

Ordonanța a primit un aviz consultativ nefavorabil de la Consiliul Economic și Social, conform Digi 24. Mai multe sindicate protestează la această oră în fața clădirii Guvernului. Angajații din penitenciare declară că vor refuza să intre în tură, în ultima zi a anului, din cauza lipsei de compensare în bani pentru orele suplimentare.

Și studenții, nemulțumiți de tăierile din reducerile acordate la transportul feroviar, sunt prezenți în stradă.

Înainte de ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a declarat că „în acest mandat nu îmi doresc să fiu popular, ci eficient”.

„Datele din decembrie de la Comisia de Prognoză au fost mult mai pesimiste decât se așteptau specialiștii. Situația s-a deteriorat în majoritatea statelor europene începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să nu ocolească România. Cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde, adică 3,92% din PIB, față de buget”, a declarat premierul.

Ciolacu a răspuns criticilor venite în ultimul timp, conform cărora măsurile de creșteri de pensii sau de salarii în sistemul bugetar au adus acum „nota de plată”. Șeful PSD spune că împrumuturile din acest an au fost necesare pentru finanțarea investițiilor.

„Niciun om de bună credință nu ne poate critica pentru că am mărit pensiile de două ori și că am eliminat inechitățile. Sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor și militarilor. La fel, a trebui să acordăm bani în plus pentru compensarea costurilor la energie. (...) Toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, școli, spitale și pentru a acord. Nu regret niciuna dintre aceste măsuri. Am făcut dreptate pentru milioane de oameni”, a spus prim-ministrul.

Premierul spune că anul următor va veni cu măsuri dure, pentru că iresponsabilitatea ar aduce recesiune.

„Avem însă înainte un an dificil din punct de vedere economic, iar în faţa cifrelor şi a realităţii trebuie să adoptăm rapid măsuri care să protejeze România de eventuale riscuri financiare majore. Un comportament economic iresponsabil, în acest moment, ar însemna automat scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente şi şomaj pentru foarte mulţi români Am hotărât cu partenerii de coaliție să adoptăm astăzi „ordonanța trenuleț” pentru a ține sub control finanțele, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei. Primul pas este să coborâm la un deficit de 7% în 2025”, spune premierul.

Ciolacu respinge caracterizarea măsurilor drept unele de austeritate și le pune în contrast cu măsuri ale guvernărilor anterioare, în care a crescut TVA și în care tăierile din sistemul public au dus la închiderea unităților medicale sau de învățământ. Demnitarul a încercat să explice înghețările de salarii și majorările de taxe.

„Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24% sau când s-au închis sute de şcoli şi spitale. Adoptăm azi reforme clare pentru reducerea cheltuielilor. (...) Începem cu noi, politicienii - salariile vor fi înghețate, iar subvenția pentru partide va fi redusă cu 25%.

Nu mai există bani în acest an pentru creșterea salariilor (...) Vom trece rapid la comasarea de instituții.

Am adoptat acele măsuri care sunt cuprinse în reforma fiscală din PNRR care au cel mai redus impact. Am refuzat să tăiem de la investiții sau să creștem TVA. Așadar, creăm un sistem fiscal echitabil și eliminăm facilitățile. Reducem gradual pragul pentru microîntreprinderi, pentru a nu crea un șoc economic. De asemenea, impozitul special pe construcții nu se va aplica decât după ce vor fi trimise normele și după ce ministrul Finanțelor va avea discuii cu marile companii.

Ne vom păstra locul 7 din Uniunea Europeană în ceea ce privește cel mai mic impozit pe dividende. Media este de 20% la nivel european, iar țările din regiune au cote mai mari decât România.

Către companiile care continuă să nu își plătească taxele și să își externalizeze profiturile: nu mai putem pune povara doar pe cei care plătesc. Deci, plătiți toți sau plecați!”, a transmis Ciolacu.

Conform notei de fundamentare a ordonanței de urgență, tăierile din cheltuieli însumează peste 126 de miliarde de dolari.

