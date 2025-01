Liderul politic care vorbește despre "marele merit" al Ordonanţei "trenuleţ". "Am fi ajuns la un deficit de 11-12%, ceea ce ar fi însemnat intrarea în incapacitatea de plată"

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a afirmat că marele merit al Ordonanţei „trenuleţ” este că nu s-au majorat cheltuielile statului şi a explicat că dacă aceasta nu era adoptată atunci nu am fi avut un deficit de peste 8%, ci am fi ajuns la un deficit de 11-12%, iar acest lucru însemna că România intra în incapacitate de plată.

”Totul este bine cât timp România este o ţară stabilă, Cât timp echilibrele bugetare sunt respectate şi cheltuielile nu scapă de sub control. Şi dacă este un merit major al acestei ordonanţei trenuleţ, pentru care noi am susţinut că acest guvern să se formeze cât mai repede, este că, în primul rând, nu s-au mai majorat cheltuielile statului. Acesta este rolul fundamental al acestei ordonanţe mult hulite pe bună dreptate. Dar dacă nu s-ar fi adoptat, vă rog să vă gândiţi că nu am fi avut un deficit de peste 8%, ci am fi ajuns la 11-12%, ceea ar fi însemnat pentru România intrarea în incapacitate de plată”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24.

El a explicat că dacă nu era adoptată Ordonanţa trenuleţ atunci ”intrau în cascadă nişte indexări, nişte chestiuni suplimentare care ar fi dat peste cap în totalitate echilibrele bugetare”.

Bolojan a fost întrebat ce cheltuieli se reduc.

”Aşa cum rezultă din textul ordonanţei, noi avem în vedere o reducere a cheltuielilor cu 1% din PIB, ceea înseamnă aproximativ 20 de miliarde de lei, dar asta nu poţi să o anunţi şi să o faci de pe o zi pe alta şi veţi vedea în perioada următoare, vom lucra, ne-am organizat în aşa fel încât de peste tot, de unde sunt instituţii care nu-şi justifică existenţa în totalitate, unde avem personal excedentar, unde lucrurile pot fi făcute mai ieftin, unde pot fi scăzute cheltuieli, veţi vedea această chestiune”, a transmis liderul PNL.

El a mai declarat că testul coaliţiei va fi dat în următoarele luni.

”Testul acestei coaliţii se va da în lunile următoare şi, într-adevăr, dacă vom face acest lucru, înseamnă că am înţeles că lucrurile nu mai pot să continue aşa. Dacă nu veţi vedea această chestiune, atunci înseamnă că nu am înţeles ce s-a întâmplat. Iar aceste lucruri vor depinde sigur de atitudinea tuturor partidelor din coaliţie, vor depinde de priorităţile pe care ni le vom stabili şi de oamenii pe care îi vom nominaliza în lunile următoare pe poziţiile care mai sunt de nominalizat, în aşa fel încât să fie oameni care înţeleg că atunci când eşti pe o funcţie ai o responsabilitate inclusiv personală să elimini risipa şi să îi respecţi pe oameni”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

