Cine achită nota de plată în 2025 pentru Ordonanța Trenuleț. Oana Țoiu (USR): ”Nu ei! Sunt zeci de exemple unde risipa e protejată” VIDEO

Ordonanța Trenuleț a venit ca o piatră de mormânt peste finalul anului 2024, generând nemulțumiri masive atât în mediul privat, cât și în rândul bugetarilor. Măsurile de austeritate prevăzute sunt dure, astfel că deja sindicatele din domenii cheie precum învățământ și educație vorbesc despre proteste. Concluzia este una certă, România a ajuns la fundul sacului cu bani, însă unele din măsurile de austeritate sunt aspru criticate și puse sub semnul întrebării, părând să lovească puternic doar contribuabilii, nu și guvernanții.

Oana Țoiu, deputată USR, a oferit Ziare.com un interviu în cadrul rubricii ”Cu fața la alegători”. Aceasta a explicat cum ordonanța ”cuprinde o lungă serie de nedreptăți”, oferind o serie de exemple care arată cum nu există bani pentru studenți, profesori, personal medical, sau mame vulnerabile, însă aceștia par să apară brusc când vine vorba de funcționari.

”Este diminuat suportul pentru naveta studenților în condițiile în care nu e suspendat din lege dreptul primăriilor de a deconta naveta funcționarilor. Asta în contextul în care mare parte a primăriilor depinde tot de bugetul central la sfârșitul anului pentru că nu decontează suficiente impozite cât să-și acopere propriile cheltuieli.

La fel, vedem că sunt înghețate salarii în educație, deși le-a fost promis profesorilor în urma grevei acestora un cu totul alt parcurs în privința salariilor și primei didactice. În instituții care n-au niciun rost, nu creează nicio valoare, Institutul Levantului sau Revoluției, unde noi, USR, am și depus legi de desființare, acolo nu se atinge nimeni de niciun leuț. Sunt în acest moment în mediul public salarii și de peste 30.000 de euro net pe lună din bani publici fără ca asta să fie corelat cu vreun indicator de performanță. Sigur că oamenii sunt cât se poate de supărați când se taie din sprijinul pentru educație, sau pentru sănătate, când s-au hotărât să taie trusoul pentru nou-născuți, pentru mamele vulnerabile, dar în același timp privilegiile, zona de risipă, rămân neatinse. Și acest șir mare de nedreptăți face ca ordonanța trenuleț să fie o uriașă sfidare”, explică Oana Țoiu.

Ads

Ordonanța Trenuleț putea fi evitată

Deputata USR e de părere că această ordonanță putea fi evitată dacă se luau la timp măsurile necesare ce ar fi avut cu adevărat un impact semnificativ asupra bugetului de stat. Pe lângă desființarea instituțiilor de stat inutile, punctează o altă problemă, și anume angajările care au fost înghețate doar pe hârtie. Realitatea din teren este cu totul alta.

”În primul rând, putea să fie oprită creșterea fără rost a organigramelor. Au fost peste 30.000 de noi angajări în condițiile în care, în perioada respectivă, oficial erau înghețate posturile la stat. Acum, aceste posturi sunt protejate în continuare. Nu sunt reevaluate să vedem dacă mai au sau nu rost, dacă și-au îndeplinit criteriile de performanță. Un alt lucru care e greșit în Ordonanță și poate să fie abordat altfel este partea de înghețare a posturilor prin blocarea concursurilor de angajare dacă postul nu e unic. Asta pe de-o parte protejează locul de muncă și al celor care sunt ineficienți și ale celor care au ajuns acolo printr-o pilă, care semnează condica și iau salariul, acești oameni sunt puși într-o bulă de protecție. Dar avem și posturi esențiale, cum ar fi asistente medicale și alte roluri, care ajung să fie blocate în circumstanțe normale. De exemplu, dacă o asistentă medicală e însărcinată și intră în concediu de creștere copil, postul respectiv nici măcar temporar nu poate fi acoperit, chiar dacă e necesar în spital. Sunt zeci de exemple unde risipa e protejată, în schimb în locuri unde sunt servicii esențiale, unde e nevoie de resurse, în realitate de acolo ajung să fie tăiate resurse. Decizia din Ordonanța Trenuleț de a îngheța concursurile înseamnă că se bugetează mai puțin în organigramele respective”, explică Oana Țoiu.

Ads

Cine achită nota de plată în 2025? ”Nu ei!”

Marcel Ciolacu a declarat luni, 30 decembrie, că măsurile ”încep cu noi, politicienii”, făcând referire la înghețarea salariilor demnitarilor și la reducerea subvențiilor pentru partide cu 25%. Oana Țoiu susține însă că ”nu ei” (n.r. - guvernanții) vor achita cea mai usturătoare notă de plată în 2025: ”Pentru că vorbim, în mare parte, de aceiași care au creat toată această problemă și se comportă ca și cum, dacă au săpat o uriașă groapă în pământ, n-are nimic dacă mai iau câteva lopeți și sapă și mai departe doar pentru ei”.

Deputata USR a oferit exemplul lui Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, care, în toiul discuțiilor privind Ordonanța Trenuleț, a decis să mărească salariile din primărie. Astfel, vărul lui, angajat al instituției, ce beneficia deja de un salariu de 21.000 de lei, va avea de asemenea o majorare de 36%.

”Subvențiile pentru partide au crescut mult în ultimii 4 ani și această micșorare cu 25% față de anul 2024 de fapt înseamnă păstrarea în continuare a unui buget prea mare. Pentru că în 2024 vorbim totuși de 4 campanii electorale. Sigur, campania electorală în sine are o linie de buget separată, dar înainte de momentul campaniei, partidele politice investesc mult în direcția promovării candidaților și a mesajelor. Deci oricum ar fi fost total absurd ca în 2025 să aibă bugete similare cu 2024 la nivelul partidelor politice.

Ads

Dar vă dau un exemplu de azi. Domnul Piedone Junior s-a hotărât să mărească salariile în primărie. A mărit salariul vărului dumnealui care era deja 21.000 de lei și acum s-a mărit cu 36%. A făcut asta fără niciun respect față de reguli. În ședința care a fost online, au fost doar 11 voturi pentru, aveau nevoie de mai multe, în minuta ședinței au apărut 13 voturi. Nu știm de unde celelalte două. Pentru verii domnului Piedone nu doar că există resurse să se păstreze salariul foarte mare, au existat resurse să i se mărească astăzi cu 36%”, mai arată Oana Țoiu.

Legea salarizării bate pasul pe loc

De Legea salarizării depinde cererea de plată numărul 4 din PNRR. Este vorba de 2,7 miliarde de euro. Această reformă a tot fost amânată, iar Oana Țoiu crede că, probabil, ”va fi rostogolită până la următorul an electoral”.

”Legea trebuia finalizată în iulie 2023, noi am pus acest jalon în PNRR tocmai ca să fie cu un an înainte de anul electoral și ca să existe sângele rece necesar acestei conversații. Miza legii salarizării unitare și a legilor conexe care trebuie modificate, nu e doar plata. E cum putem să legăm plata de performanță. De exemplu, sănătatea e unul din exemplele în care au fost multiple cazuri ale unor medici extraordinari, care muncesc mult față de orele standard, e nevoie ca asta să se reflecte mai bine în salarizare. Așa cum există și partea opusă. Am avut cazuri absurde, mămici care au născut pe trotuar, deși în spitalul respectiv existau și paturi, și medici specializați, dar care au ales pur și simplu să nu primească pacienta respectivă. Acesta e un caz extrem, dar probabil multe familii din România știu exemple în cazul familiilor lor, când li s-a spus că nu pot fi primiți la un anumit doctor nici zilele, săptămânile sau lunile care vin. Banii trebuie legați de felul în care ne dorim să funcționeze domeniul respectiv și meseria cu pricina. Acest guvern deja pare că nu are o linie de dialog bazată pe respect și sinceritate nici măcar cu sindicatele, cu siguranță nu cu patronatele, și în acest fel va fi extrem de greu să poată fi dezvoltată o lege a salarizării unitare care are nevoie de transparență, de dialog. Poate că Parlamentul și Comisia de Muncă pot să fie un for de dialog mai bun. Însă nu cred că vor exista bani pentru implementarea acestei legi în următorii ani. Probabil că o vor rostogoli până în următorul an electoral”.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

Ads