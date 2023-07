Lecția obligatorie pentru copii ruși: cum să controleze dronele militare. "Programa include și ore de recunoaștere a terenului"

Serviciul de Informații al Armatei Britanice prezintă date culese recent din mediul legislativ rusesc.

Un senator pe nume Artem Sheikin a inițiat un proiect de lege care va impune module militare în educația de bază a copiilor din Rusia.

Toți școlarii ruși trebuie să fie învățați noțiunile de bază ale operării dronelor de luptă. Senatorul rus a mai spus că în cadrul orelor obligatorii elevii vor învăța, de asemenea, cum se efectuează recunoașterea terenului și modalități de a contracara vehiculele aeriene fără echipaj (UAV) inamice.

Lecțiile UAV se alătură antrenamentului cu puștile de asalt, dezvoltării abilităților de aruncare a grenadelor de mână și de acordare a primului ajutor în luptă.

Programa școlară revizuită va cuprinde în scurt timp capitolul „Elementele de bază ale siguranței vieții” pentru elevii din clasele a X-a și a XI-a, care urmează să fie implementat începând cu 1 septembrie 2023.

Accentul reînnoit al Rusiei pe educația militară a copiilor este în mare măsură un efort de a cultiva o cultură a patriotismului militarizat, mai degrabă decât de a dezvolta o capacitate autentică de luptă.

"Cu toate acestea, adăugarea lecțiilor legate de UAV subliniază modul în care Rusia a identificat utilizarea în Ucraina a vehiculelor tactice fără pilot drept o componentă durabilă a războiului contemporan", arată nota Serviciul de Informații al Armatei Britanice.

