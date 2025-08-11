Petreceri cu orgii din banii PNRR. Acuzații grave la adresa partidului aflat la putere, în Polonia

O inițiativă de transparență în ceea ce privește cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenții ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniție proaspătă împotriva fragilei coaliții a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.

Coaliția lui Donald Tusk (Coaliția Civică) are dificultăți după ce o inițiativă de transparență, mult așteptată de Polonia, a dezvăluit că o parte din fondurile UE pentru redresarea economică în urma pandemiei de Covid, au fost alocate unor proiecte ce ridică semne de întrebare, printre care un club pentru swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri de vodcă.

Agitația, care a izbucnit după ce guvernul a publicat hărți online interactive cu beneficiarii subvențiilor, în încercarea de a demonstra transparența, a oferit partidului ultraconservator Lege și Justiție (PiS) o țintă irezistibilă.

Datele accesibile online au arătat că programul în valoare de 1,2 miliarde de zloți (282,3 milioane de euro), destinat relansării hotelurilor, restaurantelor și spațiilor culturale afectate de pandemie, a finanțat și iahturi, o pizzerie care a adăugat saloane de bronzare și, într-un caz larg mediatizat, o afacere în sudul Poloniei înregistrată la aceeași adresă cu un club de sex.

PiS, care profită de orice ocazie pentru a-și recâștiga avântul după ce a pierdut puterea în 2023, nu a pierdut timpul și a prezentat scandalul ca dovadă a clientelismului și risipei din era Tusk.

„Unul dintre cele mai mari scandaluri din 1989”, a acuzat europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński, organizând sâmbătă o acțiune spectaculoasă în fața biroului prim-ministrului, cu o egidă falsă a unui fictiv „Minister al Heringului și Vodcii” - o aluzie la unul dintre beneficiarii subvenției. Partidul a promis inspecții parlamentare și sesizări ale procurorilor pentru a urmări fiecare „legătură, dependență și lanț decizional”.

Programul HoReCa

Programul HoReCa, în valoare de 1,2 miliarde de zloți, face parte din cele 254 de miliarde de zloți (59,8 miliarde de euro) pe care Polonia le va primi în cadrul Planului Național de Redresare (PNRR) al UE. Bruxelles-ul a înghețat fondurile în timpul guvernării PiS din cauza preocupărilor legate de statul de drept, iar deblocarea acestora a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Tusk din 2023.

Fondurile HoReCa au fost concepute pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turismului și al ospitalității să se diversifice, astfel încât să poată supraviețui unei alte crize. Dar harta interactivă online a transformat rapid programul dintr-o vitrină într-o durere de cap politică, scrie POLITICO.

Un proprietar de restaurant din Łódź, a cărui subvenție a fost semnalată online pentru finanțarea a două iahturi, a apărat achiziția ca fiind o modalitate legitimă de a-și diversifica afacerea în cazul unor viitoare restricții. „Nu am primit acești bani pentru vacanțe”, a declarat Grzegorz Urbaniak pentru portalul Money.pl, argumentând că bărcile pot fi închiriate turiștilor atunci când restaurantele sunt închise.

Proprietarul afacerii înregistrate la aceeași adresă cu un club de swingeri a declarat că subvenția a fost utilizată pentru achiziționarea de mașini pentru prelucrarea metalelor, nu pentru divertisment pentru adulți.

Oficialii subliniază că multe dintre achizițiile care au stârnit suspiciuni respectă regulile programului negociate de guvernul PiS în 2021, care permiteau cheltuieli pentru proiecte de „diversificare”, cum ar fi închirierea de echipamente turistice sau atracții ecologice.

Tusk a promis „toleranță zero” pentru abuzul de fonduri UE. „Am depus prea multe eforturi pentru a debloca aceste miliarde pentru a permite oricui să le irosească”, a declarat Tusk sâmbătă, promițând că „oricine a comis greșeli va suporta consecințele, indiferent de funcția sau apartenența politică”.

Procurorii au deschis anchete preliminare, iar ministerul finanțelor afirmă că un audit va furniza rezultatele preliminare până la sfârșitul lunii septembrie.

Pericolul din interiorul coaliției lui Donald Tusk

Pentru Tusk, însă, disputa adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată. Ministerul care supraveghează fondurile este condus de Polska 2050, un partener de coaliție condus de președintele parlamentului, Szymon Hołownia. Partidul său, care deține 31 de locuri, este crucial pentru majoritatea lui Tusk, dar a avut propriile probleme de imagine, inclusiv un scandal legat de o întâlnire la oră târzie cu liderul PiS, Jarosław Kaczyński. Pentru PiS, scandalul a devenit un prilej de a pune la îndoială capacitatea lui Tusk de a gestiona coaliția și de a evidenția tensiunile dintre premier și Hołownia. Controversa a atras atenția asupra rolului Polska 2050 în supravegherea programului și i-a oferit PiS ocazia de a critica ambii lideri în același timp.

Disputa privind cheltuielile survine la doar câteva săptămâni după ce Tusk și-a remaniat cabinetul în încercarea de a recâștiga impulsul după pierderea alegerilor prezidențiale, o remaniere care a subliniat atât fragilitatea coaliției sale, cât și dificultatea de a o menține unită.

Alegerile prezidențiale l-au adus în fruntea țării pe naționalistul Karol Nawrocki, care l-a învins pe candidatul susținut de Tusk, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, un rezultat ce a dat o lovitură majoră agendei de reforme a guvernului și care este de așteptat să îngreuneze considerabil adoptarea legislației.

