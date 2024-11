Fotografia care i-a uimit pe iubitorii de orhidee: "E prima dată când văd așa ceva!" / "Sunt gravide, o să fii bunică!"

Orhideele crescute în ghiveci sunt plante populare pentru decorul interior, datorită frumuseții lor delicate și a florilor deosebite. Cele mai comune tipuri de orhidee de apartament sunt Phalaenopsis, Cattleya și Dendrobium. Aceste plante sunt apreciate pentru florile lor colorate și rezistența lor. Orhideele de apartament necesită un mediu umed, dar nu excesiv.

Udarea se face de obicei la câteva zile, în funcție de temperatura și umiditatea ambientului.

Pentru a încuraja înflorirea, orhideele trebuie plasate într-un loc cu lumină naturală indirectă, iar ghiveciul trebuie să aibă o drenare bună, având în vedere că orhideele nu tolerează stagnarea apei la rădăcini. De asemenea, ele au nevoie de un amestec special de sol pentru orhidee, care permite o bună circulație a aerului. Fertilizarea poate fi făcută lunar în timpul sezonului de creștere.

În ciuda îngrijirii relativ simple, orhideele pot fi pretențioase la temperatură, preferând un mediu cald (între 18-24°C) și evitând expunerea la curenți de aer sau la temperaturi scăzute. Cu o îngrijire adecvată, orhideele pot înflori de mai multe ori pe an, iar florile lor pot dura câteva săptămâni.

O româncă pare să fi respectat condițiile ideale pentru planta pe care o are în apartament. Orhideea sa este plină de pui, iar proprietara mărturisește că a fost luată prin surprindere și nu știe cum ar trebui să o îngrijească în continuare. Ea a postat mai multe fotografii pe un grup de pe Facebook destinat iubitorilor de orhidee.

"Eu am o orhidee care arată așa... de câteva luni a început și nu știu ce trebuie să îi fac", a scris aceasta pe grupul Îngrijirea orhideelor.

FOTO Facebook/Laura Dragomir

"E prima dată când văd așa ceva. Să vă bucurați de ea!"

Postarea a strâns peste 9.000 de aprecieri și 1.000 de comentarii. Unii și-au exprimat admirația, alții i-au oferit sfaturi.

"A mea este deja la al treilea rând de puiuți. Nu am avut timp să îi replantez și au rădăcini destul de mari. Urmează și acest proces! Eu pe ceilalți i-am tăiat de pe planta mamă, cu o bucată de tijă, am învelit tija în mușchi sau dischete demachiante umede, până se prinde în noul ghiveci. Așa le înmulțesc mereu, am foarte multe și le ador".

"Pui lângă pui. Minunată".

"Este o orhidee prețioasă, sănătoasă și plină de energie. Sunt de-a dreptul uimită. E prima dată când văd așa ceva. Să vă bucurați de ea!"

"Să te bucuri și să sari în sus, sunt gravide, o să fii bunică".

"Așa se plantează când puii au 3 rădăcini, iar după 1 lună se taie tijă dintre ele. Nu se udă 2 săptămâni puiul pentru a se fixa rădăcinile de turbă. Udarea orhideelor se face prin scufundarea ghiveciului în apă aproximativ o jumătate de oră, 1 dată pe săptămână. Găsiți îngrășământ care se înfige sub tulpină, unde încep rădăcinile, pentru o înflorire bogată; dacă una din orhidee este afectată, se îndepărtează pentru 1 lună de lângă celelalte pentru tratare. Turba se schimbă anual, doar atunci când orhideea nu mai este înflorită și atunci se pune și îngrășământul; la fel, după schimbare, nu se udă 2 săptămâni."

"Woow, ce frumoasă este! Nu am văzut până acum. Să o stăpâniți sănătoasă. Are o grămadă de puiuți! SUPEEER"

"Superbă! Să vă bucurați de ea! Plantați puiuții când au 3-4 rădăcini mai mărișoare."

"O să plantați puiuții și-i faceți cadou."

"Are mulți puiuți! Când mai cresc și prind viață, trebuie plantați în ghivece!"

"Sunt pui formați care trebuie dezlipiți de lângă orhideea mamă și plantați separați. Mult succes."

"Și eu am avut la fel în acest an, le-am plantat într-un ghiveci cu pământ (am citit că e ok și așa). De 10 ani, de când am orhidee, nu am avut vreuna care să dea pui în acest fel. Din 5, doar una a făcut 2 pui."

