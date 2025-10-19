Semne că reîncepe războiul în Orientul Mijlociu. Israelul a luat deja măsuri și acuză Hamas de încălcarea armistiţiului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă seara că punctul de frontieră Rafah dintre Fâşia Gaza şi Egipt va rămâne închis până la noi ordine, precizând că redeschiderea acestuia va depinde de predarea de către Hamas a corpurilor ostaticilor decedaţi.

Declaraţia vine pe fondul schimbului de acuzaţii dintre Israel şi Hamas privind încălcarea armistiţiului intermediat de Statele Unite.

Anunţul lui Netanyahu a urmat declaraţiei ambasadei palestiniene din Egipt, care informase că punctul Rafah, principalul coridor de intrare şi ieşire din enclavă, urma să fie redeschis luni.

Departamentul de Stat al SUA a afirmat sâmbătă seara că a primit "rapoarte credibile” privind ”o încălcare iminentă a armistiţiului de către Hamas împotriva populaţiei din Gaza”, avertizând că un asemenea atac ar constitui ”o violare gravă a acordului de încetare a focului”.

Washingtonul a adăugat că vor fi luate ”măsuri pentru protejarea locuitorilor din Gaza” dacă gruparea palestiniană nu respectă termenii armistiţiului.

Hamas a respins acuzaţiile, acuzând la rândul său Israelul că ”formează, înarmează şi finanţează bande criminale” implicate în asasinate, răpiri şi jafuri.

Gruparea a afirmat că forţele de poliţie din Gaza acţionează pentru a prinde aceste grupuri şi a cerut administraţiei americane ”să nu mai repete naraţiunea falsă a ocupaţiei”.

Într-un comunicat ulterior, Hamas a calificat decizia lui Netanyahu de a menţine închis punctul Rafah drept ”o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului şi a angajamentelor asumate faţă de mediatori”.

Gruparea a avertizat că blocarea punctului de frontieră împiedică intrarea echipamentelor necesare pentru localizarea şi recuperarea corpurilor ostaticilor decedaţi.

Israel a anunţat că a primit, până sâmbătă seară, corpurile a 12 dintre cei 28 de ostatici decedaţi care trebuie returnaţi conform acordului.

Conflictul, care a provocat o catastrofă umanitară în Gaza, a lăsat aproape întreaga populaţie fără adăpost, în timp ce foametea şi lipsa asistenţei medicale continuă să se agraveze. Potrivit Programului Alimentar Mondial al ONU, în ciuda creşterii ajutoarelor umanitare de la armistiţiu, doar 560 de tone de alimente intră zilnic în teritoriu – mult sub necesar.

Acordul de încetare a focului, parte a planului în 20 de puncte propus de preşedintele american Donald Trump, include şi schimbul de prizonieri: Hamas a eliberat cei 20 de ostatici israelieni rămaşi în viaţă, iar Israelul a eliberat aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni.

Totuşi, planul de pace se confruntă cu obstacole majore, de la dezarmarea Hamas şi stabilirea guvernanţei în Gaza, până la conturarea unei posibile forţe internaţionale de stabilizare şi a perspectivelor pentru un stat palestinian.

