Orlando Bloom cere cetăţenia irlandeză din cauza efectelor Brexit. ”Bunicul meu era originar din Irlanda de Nord”

Orlando Bloom dezvăluie, la mai bine de cinci ani după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, că a solicitat cetăţenia irlandeză.

Întrebat de Virgin Radio, actorul britanic din „Piraţii din Caraibe” a dezvăluit motivele care l-au determinat să ia această decizie: „Îmi voi recupera paşaportul irlandez. Bunicul meu era originar din Irlanda de Nord. Am făcut-o în parte pentru munca mea. De exemplu, când a trebuit să lucrez la Praga pentru o perioadă, am avut o grămadă de hârtii noi de completat, a precizat el, „şi îmi place să am origini irlandeze”.

Fostul logodnic al lui Katy Perry nu este singurul britanic care a procedat astfel. Potrivit unui articol publicat de Financial Times în 2025, aproximativ 120.000 de englezi au obţinut cetăţenia irlandeză ca descendenţi ai irlandezilor de la referendumul din 2016, scrie Le Figaro.

Orlando Bloom este în prezent vedeta filmului „The Cut”. Regizat de Sean Ellis („Cashback”), lungmetrajul spune povestea unui boxer care revine în ring pentru a recâştiga titlul de campion.

Pentru a interpreta personajul, Orlando Bloom a slăbit peste 15 kilograme: „Nutriţionistul meu m-a pus să trec de la trei mese pe zi la două, apoi la una singură [...] Am început să mănânc doar ton şi castraveţi timp de trei săptămâni. Am filmat filmul în ordine cronologică inversă din cauza greutăţii. Nu aveam nici energie, nici creier”, povesteşte actorul pentru Daily Mail. Filmul va fi proiectat pe 5 septembrie în cinematografele americane.

