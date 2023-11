Deținătorul de drepturi TV, atac cu talpa la șeful Federației: „E goarna lui Putin în România! Bastardul mamei Rusia”

Orlando Nicoară, directorul eAD, firma care deține drepturile TV în SuperLiga României, a lansat un atac la adresa președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă.

Acesta intervenise în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, unde s-au adus „acuzaţii extrem de grave”, vizavi de Clever Media, cea care a cerut oficial Consiliului Naţional al Audiovizualului să retragă licenţa postului Realitatea Plus.

Într-o postare pe Facebook, Orlando îl numește pe Guță ”bastard” și ”goarna lui Putin în România”.

„Cozmin Gușă, aka «Rusia este a doua mea patrie», pupilul lui Mircea Popa, cel care a cerut azil politic la Moscova înainte de ‘89 și a înființat Fundația Rusia - România, goarna masculină a lui Putin în România, se declara «îngrijorat» că banii pentru achiziția Telekom Mobile ar putea «veni» de la Moscova. Ireal.

Această lăcustă, care nu a construit nimic în viața lui, în afară de legături cu Moscova, și care a «consumat» orice politician pe capul căruia a aterizat, fie că a fost Năstase, Băsescu sau Geoană, nu are loc de persoana mea, după cum mi-a spus mama aseară. Am rugat-o pe mama să salute din partea mea următorul gândac pe care-l vede. Are mai mult respect de la mine decât Cozmin Gușă, «bastardul mamei Rusia», așa cum inspirat a fost numit în presa anilor 2000”, a scris Orlando Nicoară.