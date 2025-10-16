Florești și alte comune românești ar putea deveni municipii. Mai multe orașe riscă să își piardă statutul din cauza depopulării

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:27
411 citiri
Florești și alte comune românești ar putea deveni municipii. Mai multe orașe riscă să își piardă statutul din cauza depopulării
Comuna Florești

Mai multe comune din România se află în atenția autorităților pentru a fi transformate în municipii, în timp ce aproape 60 de orașe riscă să își piardă acest statut din cauza scăderii populației, arată o analiză a autorităților.

Comuna Florești, din județul Cluj, este cea mai mare comună din România după numărul de locuitori, depășind pragul legal de 40.000. Cu peste 60.000 de locuitori și mai mult de 16.000 de locuințe construite în ultimii ani (mai multe decât în municipiul Cluj-Napoca), Floreștiul se află într-un proces accelerat de dezvoltare și are un potențial urban foarte mare. Totuși, localitatea nu îndeplinește încă toate condițiile pentru a deveni municipiu. Infrastructura rutieră și rețelele de utilități sunt încă în curs de modernizare, iar transportul public integrat rămâne insuficient. Lipsa spitalelor și a unor spații culturale și recreative bine definite contribuie la percepția Floreștiului ca „comună-dormitor”, potrivit Digi24.

Pentru a obține statutul de municipiu, Floreștiul are nevoie de o identitate urbană clară și de susținerea autorităților locale și centrale, validată prin hotărâre de Guvern. Reprezentanții Primăriei recunosc că mai există obstacole de depășit, dar rămân optimiști în privința potențialului localității. În aceeași situație se află și comunele Popești-Leordeni și Chiajna din județul Ilfov, care ar putea deveni municipii în viitorul apropiat.

Pe de altă parte, există municipii care nu mai corespund criteriilor legale. Orșova, din județul Mehedinți, a înregistrat o scădere semnificativă a populației, ajungând la aproximativ 8.500 de locuitori, de cinci ori mai puțin decât pragul minim stabilit prin lege pentru municipii. În 2011, numărul locuitorilor era de circa 10.500, ceea ce arată o tendință de depopulare accentuată. Autoritățile locale explică migrația prin lipsa gazelor naturale și a locurilor de muncă, factori care au descurajat investitorii și au determinat multe familii să se mute în orașe mai dezvoltate.

Această situație va avea consecințe directe asupra bugetului local. Odată ce își va pierde statutul de municipiu, Orșova va primi mai puțini bani de la consiliul județean pentru investiții, întrucât alocările financiare se fac în funcție de numărul de locuitori.

