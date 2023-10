Unchiu' Sam din Deveselu - De la cititori

In sfarsit, omenirea poate rasufla usurata: Osama bin Laden a fost ucis! Americanii si-au facut din nou datoria de salvatori ai pamantului astuia, scutul lui de nadejde in fata dusmanilor. S-ar putea spune chiar ca nici nu meritam atata efort din partea marii puteri a lumii. Uite de-aia lor trebuie sa li se ierte tot, sa li se permita tot pe lumea asta. Fiindca au grija de un glob intreg. Sa nu credeti ca-i asa usor!

Acuma, daca teroristul bin Laden e mort, noi trebuie sa intelegem de aici ca urmeaza cei o mie de ani de pace prevestiti de cartile sfinte? A fost Osama cauza tuturor relelor de pe lumea asta, cauza razboaielor duse de de americani in Afghanistan, Irak sau in alta parte? Cam trist totusi! Trebuie inlocuit cu ceva! Nu se poate ca America sa ramana fara un scop pe lumea asta. Pe cine vor mai cauta ei timp de zece ani prin vagaunile din Tora Tora? Sa acceptam ca l-au omorat, impuscandu-l de doua ori in cap, live, in fata ochilor lui Obama, asa cum spun ei. Si daca e asa, atunci pare cel putin ciudat ca dupa atata munca pentru prinderea lui, l-au aruncat in mare, chipurile dupa traditia musulmana. In care mare? Si dupa care traditie, caci musulmanii nu recunosc o asemenea traditie in randurile lor.

De altfel, orasul Abbottabad din Pakistan, unde se spune ca a fost ucis Osama, este intr-o regiune muntoasa, periculoasa, aproape de Kashmir, zona de conflict fierbinte dintre India si Pakistan, cea mai apropiata mare fiind Marea Arabiei. Deci, pentru a-l arunca in mare, americanii si-au riscat pielea, au traversat toata tara de la nord la sud. O tara nu tocmai prietena. Ce oameni! Ce caractere! Cat efort doar pentru a respecta o traditie musulmana!

Ads

Tot scenariul asta pare cel putin suspect in lipsa unor dovezi palpabile care sa sustina cele spuse de Obama insusi. Dar poate ca Osama si-a terminat misiunea pentru care a fost creeat. I-a ajutat sa darame World Trade Center intr-un mod spectaculos si le-a dat timp de zece ani, un motiv de a invada Afghanistanul. Asa ca americanii se pot lipsi de el acum, regizand o astfel de iesire din scena. Vor cauta acum un alt inamic, un nou rost al vietii lor pe pamant, prin care sa justifice alte razboaie. Pragmatici cum ii stim, ei l-au exploatat la maxim, astfel incat, chiar si mort, Osama il va ajuta pe Obama sa iasa presedinte intr-un nou mandat, pozand in razbunatorul si salvatorul Americii. Asta da strategie de campanie electorala!

Si fiindca a scapat de-o grija, Unchiul Sam s-a hotarat sa mai "scuteasca" de griji si pe altii. Cin' sa fie, cin' sa fie? Romanii, parteneri fideli si aliati de incredere, bine asezati geostrategic si geopolitic pe harta lumii. Asa ca, precum divinitatea, ne-a atins pe frunte, binecuvantandu-ne cu decizia de amplasare a Scutului Antiracheta pe teritoriul tarii noastre, in lupta lor cu urmatorii dusmani.

Ads

CSAT-ul a hotarat, presedintele a anuntat oficial, iar primarul din Deveselu a dat masa oficiala de inaugurare a amplasarii scutului antiracheta. Deci, toata lumea e fericita! Adica vesela, in concordanta cu denumirea localitatii cu nume parca predestinat. Ca in orice afacere intre doi parteneri, fiecare a venit cu ceva: romanii cu locatia unei foste baze aeriene, oferite probabil gratis, iar americanii cu banii, investitia si logistica. E bine asa, cred! Daca fac ei singuri toata treaba asta de 400 de milioane de dolari, noi ce alte pretentii sa mai avem?

Stramosii nostri romani aveau o vorba, odata: "De la razboi te intorci pe scut sau sub scut". Adica victorios sau mort. Acu' ca noi romanii suntem de buna voie sub scut, cum o fi?... Dar nu mai conteaza, acum! Pentru romani, ar fi interesant de vazut daca prin gazduirea acestui scut antiracheta, el ne va fi si scut antisaracie si ne va scuti si de grijile crizei, de cresterea inflatiei si a preturilor.

Ads

Pana una alta, Deveselu si oamenii din tara prazului iesira din anonimatul unei simple localitati oltenesti, intrand in randul "hot spot"-urilor strategice de pe harta lumii, cu atat mai mult cu cat acesta din urma se afla atat de aproape de "Marele Urs" ruses. Ce va insemna asta pentru noi? Probabil ca viata comunei respective va prospera atunci cand americanii vor descoperi efectele benefice ale prazului asupra mahmurelii de dupa un "shot" de whisky. Mai apoi, datorita bazei de la Kogalniceanu si fabricii de la Craiova, Romania va fi adoptata ca al 51-lea stat al marii Americi si se va numi Romerica...

Sa fie intr-un ceas... cu cuc!

Ads