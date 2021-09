Incidente grave în Franța! Un meci din prima ligă a fost întrerupt după ce suporterii s-au bătut între ei VIDEO

Formaţia Lens a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa OSC Lille, într-un meci din etaşa a şasea a campionatului Franţei, marcat de o întrerupere de 45 de minute din cauza unor incidente.

Golul a fost marcat de Frankowski, în minutul 74.

La pauza partidei au avut loc ciocniri între suporterii celor două echipe şi numeroşi fani au intrat pe teren. Incidentele au dus la o întrerupere de 45 de minute, potrivit Le Figaro.

Scenes at HT during RC Lens vs Lille in Ligue 1. [@ArthurPineau] #RCLLOSC pic.twitter.com/hr2ACJVhe2