Bataie mare pentru titlul de campioana in Franta. Liderul, victorie in minutele de prelungire

Golurile au fost marcate de canadianul Jonathan Davis, in minutele 90 si 90+1.Si PSG a castigat meciul din acesta etapa, scor 1-0, in deplasare, cu Bordeaux. Pablo Sarabia a inscris golul, in minutul 20.In schimb, Monaco, alta echipa din plutonul fruntas, a fost invinsa, in deplasare, de Starsbourg, cu scorul de 1-0. A marcat Guilbert, in minutul 90+1.Alte rezultate ale unor meciuri jucate miercuri: Nantes - Reims, scor 1-2, si Montpellier - Lorient, scor 1-1.In urma acestor rezultate, Lille se mentine pe primul loc, cu 62 de puncte, echipa urmata de PSG , cu 60 de puncte, Olympique Lyon , cu 59 de puncte, si Monaco, 55 de puncte.CITESTE SI: