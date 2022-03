Momentul în care Will Smith îl pălmuiește pe Chris Rock în timpul galei din cauza unei glume făcute despre soţia sa VIDEO

O scenă care i-a lăsat cu gura căscată pe spectatori s-a petrecut noaptea trecută pe scena decernării Oscarurilor. Will Smith l-a lovit în față pe Chris Rock, după ce comediantul a făcut o glumă despre Jada Pinkett Smith, soția actorului.

"Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar".

"Jada Pinkett-SmithSmith, abia aştept să văd G.I. Jane II", a spus Christ Rock, referitor la faptul că soţia lui Will Smith este tunsă la zero.

NONE OF THAT WAS BLEEPED IN AUSTRALIA

WILL SMITH SAID “KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR FUCKING MOUTH”