Patru Oscaruri pentru filmul german „Nimic nou pe frontul de vest”

„Everything Everywhere All Once” a câștigat șapte premii Oscar. Iar Michelle Yeoh este prima femeie din Asia care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță. Germania, la al patrulea premiu pentru film străin.

Filmul german anti-război „Nimic nou pe frontul de vest”, cea mai recentă ecranizare a romanului scris în anul 1928 de scriitorul născut la Osnabrück, Erich Maria Remarque, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun film internațional și a primit în total patru premii Oscar la Gala Premiilor Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, desfășurată seara trecută (12 martie 2023) la Los Angeles.

Cartea - și filmul premiat la gala din acest an - evocă grozăviile Primului Război Mondial din perspectiva unui tânăr soldat. Produs de rețeaua de streaming Netflix și lansat în toamna anului trecut, „Nimic nou pe frontul de vest” începuse seara Oscarurilor ca favorit în cursa pentru cel mai bun film străin, pe lângă alte opt nominalizări. „O, Doamne, asta înseamnă atât de mult pentru noi”, a fost reacția regizorului Edward Berger, în discursul său de acceptare susținut pe scena de la Dolby Theatre.

Celelalte trei premii pe care le-a primit filmul german recompensează filmările conduse de directorul de imagine James Friend și decorurile („designul de producție”) realizate de Christian M. Goldbeck și Ernestine Hipper, precum și cea mai bună muzică originală, compusă de Volker Bertelmann, pianistul cunoscut cu numele de scenă Hauschka.

Filmul lui Berger - contestat de unii critici germani dar premiat deja, anterior, de șapte ori la Gala BAFTA de la Londra - este a patra producție germană care obține Oscarul pentru cel mai bun film internațional, după „Toba de tinichea” (1980), „Nicăieri în Africa” (2003) și „Viețile altora” (2007).

Un SF cu mai multe premiere

Marele câștigător al serii a fost „Everything Everywhere All at Once”. Propus juriului Academiei Americane cu 11 nominalizări, filmul SF scris și regizat de Daniel Kwart și Daniel Scheinert a primit în total șapte premii, inclusiv pentru cea mai bună peliculă, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original, ca și trei dintre cele patru premii pentru actorie. „Mulțumită Academiei, aici se face istorie”, a spus Michelle Yeoh, desemnată cea mai bună actriță în rol principal, titlu obținut la concurență cu o de două ori câștigătoare a Oscarului, Cate Blanchett, propusă pentru rolul interpretat în drama „Tár”.

Născută în Malaezia, Yeoh este prima actriță de origine asiatică recompensată la această categorie. „Pentru toți băieții și fetele care arată ca mine și care privesc în seara aceasta: există speranță și șanse. Doamnelor, nu lăsați pe nimeni să vă spună că zilele voastre cele mai bune au trecut”, a transmis, de la microfonul galei festive, actrița în vârstă de 60 de ani. În „Everything Everywhere All at Once” joacă rolul administratorului unei spălătorii care se regăsește în mai multe universuri paralele. Acolo o întâlnește și pe Jamie Lee Curtis, care a primit, în aplauzele unei săli ridicate în picioare, premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar - primul Oscar după o carieră de patru decenii, în care a fost de două ori recompensată cu Globul de Aur și o dată cu BAFTA.

Ke Huy Quan, cel mai bun actor în rol secundar, a plâns pe scenă: „Mamă, am câștigat un Oscar”. Actorul este născut în Vietnam, la Saigon, în 1971, într-o familie de chinezi care mai avea opt copii și care a fugit din țară în 1978. Un an mai târziu au fost admiși în Statele Unite. Este unul din motivele pentru care la înmânarea premiului, Quan a spus că „acesta este visul american”. La mijlocul anilor 1980 devenise deja cunoscut în lumea filmului grație unui rol de copil atribuit de Steven Spielberg în Indiana Jones și Templul Morții, alături de Harrison Ford.

O revenire terapeutică

Premiul pentru cel mai bun actor este un comeback pitoresc tipic Hollywoodului. Brendan Fraser, celebru în anii 1990 pentru filme precum George of the Jungle sau trilogia Mumia, a primit anul acesta Oscarul pentru rolul unui homosexual obez în drama The Whale.

Fraser se retrăsese de ani de zile din lumea filmului, după eșecuri personale și numeroase operații succesive pentru tratarea unor răni provocate în timpul diverselor filmări. El suferea şi de depresie. În 2018, într-un interviu acordat revistei GQ, a povestit că a fost abuzat sexual, în 2003, de președintele de atunci al Asociației Presei Străine de la Hollywood, instituția care decernează Globurile de Aur. „Am început în această afacere acum 30 de ani și nu mi-a fost deloc ușor”, a spus aseară Fraser, mulțumindu-i regizorului său, Darren Aronofsky, pentru „colacul creativ de salvare pe care mi l-a aruncat”.

Actorul irlandez Colin Farrell era considerat de mulți favorit al juriului pentru rolul său din tragicomedia The Banshees of Inisherin. În ciuda a nouă nominalizări, filmul lui Martin McDonagh a plecat cu mâna goală de la ceremonia de premiere.

Jimmy Kimmel, gazda unui cunoscut show TV de seară, a fost maestrul de ceremonii la Oscarul din acest an și n-a ezitat să glumească pe seama scandalului de anul trecut, când actorul Will Smith l-a pălmuit pe prezentatorul Chris Rock după o glumă pe scenă: „Dacă cineva devine violent, i se oferă premiul pentru cel mai bun actor și i se permite să țină un discurs de 19 minute”.

