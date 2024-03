Incidente la Gala Premiilor Oscar. Care sunt marii câștigători ai trofeelor

"Oppenheimer", produs de Emma Thomas, Charles Roven şi Christopher Nolan, a câştigat cel mai râvnit premiu la cea de-a 96-a ediţie a galei Premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles. Christopher Nolan, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph şi Billie Eilish şi Finneas O'Connell s-au numărat printre cei premiaţi.

Înaintea galei, câteva sute de protestatari au cerut încetarea focului în războiul Israelului din Gaza, în timp ce câştigătorii şi-au folosit discursurile pentru a denunţa criza umanitară din acea regiune, alături de cea declanşată de invazia Rusiei în Ucraina. Demonstraţiile pro-palestiniene din inima Hollywoodului au blocat traficul în jurul Dolby Theatre, locul unde a avut spectacolul, ceea ce a dus la un început întârziat al ceremoniei, în timp ce vedetele de primă mână se străduiau să ajungă la locurile lor.

Pentru Nolan, distincţiile au venit după ce a fost nominalizat de şapte ori, inclusiv pentru regia filmului "Dunkirk", precum şi pentru munca sa la filme precum "Memento" şi "Inception".

Jimmy Kimmel a profitat de un moment în timpul transmisiunii premiilor Oscar, chiar înainte ca Al Pacino să urce pe scenă pentru a înmâna premiul pentru cel mai bun film lui "Oppenheimer", pentru a citi cea mai recentă postare pe reţelele de socializare a lui Donald Trump, care l-a criticat în calitate de gazdă a Oscarurilor din acest an.

"A existat vreodată o gazdă mai rea decât Jimmy Kimmel la Oscaruri?", şi-a întrebat Trump urmăritorii. "Deschiderea lui a fost cea a unei persoane mai puţin obişnuite care încearcă prea mult să fie ceva ce nu este şi nu poate fi niciodată. Scăpaţi de Kimmel şi, poate, înlocuiţi-l cu un alt "talent" de la ABC, George Slopanopoulos, un alt "talent" demodat, dar ieftin, de la ABC. El i-ar face pe toţi cei de pe scenă să pară mai mari, mai puternici şi mai plini de farmec. De asemenea, un show politic corect foarte prost în seara asta, şi de ani de zile - Dezarticulat, plictisitor şi foarte nedrept", a continuat Trump. "De ce nu le dau Oscarurile celor care le merită. Poate că astfel audienţa lor şi ratingurile TV îşi vor reveni din adâncuri. Faceţi America măreaţă din nou!".

Kimmel a ripostat: "Bla, bla, bla... Bine, acum, vedeţi dacă puteţi ghici care preşedinte tocmai a postat asta pe RruthSsocial. Cineva? Nu? Ei bine, mulţumesc, preşedinte Trump! Mulţumesc că aţi privit, sunt surprins că încă mai sunteţi... Ţi-a trecut termenul de încarcerare?".

Cea mai bună actriţă în rol principal - Emma Stone.

La şapte ani după ce a câştigat pentru "La La Land", Emma Stone a obţinut al doilea Oscar pentru cea mai bună actriţă cu rolul din "Poor Things". Stone a interpretat rolul unei femei copilăroase care porneşte într-o călătorie de autodescoperire în această fantezie steampunk. Ea i-a mulţumit regizorului Yorgo Lanthimos, cu care tocmai a realizat un alt film, "Kinds of Kindness", precum şi restului echipei filmului. "Cea mai bună parte a realizării filmelor este să fim cu toţii împreună şi sunt profund onorată să împart acest lucru cu fiecare membru al distribuţiei, cu fiecare membru al echipei, cu fiecare persoană care şi-a oferit dragostea, grija şi strălucirea în realizarea acestui film", a spus ea.

La categoria "cel mai bun regizor" - Christopher Nolan a primit distincţia de la Steven Spielberg. "Filmele au puţin peste 100 de ani", a spus el. "Nu ştim încotro se îndreaptă această călătorie incredibilă. Dar să ştiu că voi credeţi că sunt o parte semnificativă din ea înseamnă foarte mult pentru mine".

Cillian Murphy a fost ales cel mai bun actor graţie rolului său din "Oppenheimer". "Sunt un irlandez mândru în seara asta. Am făcut un film despre omul care a creat bomba atomică şi, la bine şi la rău, trăim cu toţii în lumea lui Oppenheimer, aşa că aş vrea să dedic acest film pacificatorilor de pretutindeni", a spus actorul.

Andrea Bocelli a interpretat melodia "Time to Say Goodbye" în segmentul In Memoriam dedicat personalităţilor care au decedat anul trecut. Mesajul lui Alexei Navalnîi a fost ascultat din nou: "Singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic".

Billie Eilish şi Finneas O'Connell au intrat în istoria premiilor Oscar, devenind cei mai tineri câştigători de două ori, după ce au fost recompensaţi pentru a doua oară cu trofeul pentru cel mai bun cântec - "What Was I Made For?", contribuţia lor la coloana sonoră a filmului "Barbie".

Ryan Gosling a stârnit o furtună de aplauze cu interpretarea sa "I'm just Ken" de pe coloana sonoră originală a "Barbie". Slash l-a acompaniat pe scenă.

Primul Oscar din istoria Ucrainei a revenit documentarului „20 Days in Mariupol”. "Îmi doresc să nu fi făcut niciodată acest film", a spus pe scenă, într-un discurs emoţionat, regizorul Mstyslav Chernov. "Îmi doresc să schimb premiul pentru 'Rusia nu a atacat niciodată Ucraina'. "Cinema-ul creează amintirile şi amintirile fac istoria".

"Aş renunţa la toată recunoaşterea pentru ca Rusia să nu ucidă zeci de mii de compatrioţi ai mei ucraineni. Îmi doresc ca ei să elibereze toţi ostaticii, toţi soldaţii care îşi protejează pământurile, toţi civilii care se află acum în închisorile lor. Dar nu pot schimba istoria, nu pot schimba trecutul", a mai spus el.

Robert Downey Jr. este câştigător la categoria rol secundar, pentru interpretarea din "Oppenheimer". "Aş dori să mulţumesc copil[riei mele teribile şi Academiei - în această ordine", a glumit Downey la începutul discursului său, înainte de a ad[uga. "Aş vrea să îi mulţumesc veterinarului meu - am vrut să spun soţiei mele, Susan Downey, cea de acolo. Ea m-a salvat. De aceea mă aflu aici".

"Iată micul meu secret. Aveam nevoie de această slujbă mai mult decât avea ea nevoie de mine. Chris ştia asta. (Producătoarea Emma Thomas) s-a asigurat că m-a înconjurat cu una dintre cele mai bune distribuţii şi echipe din toate timpurile - Emily, Cillian. A fost fantastic. Şi mă aflu aici, în faţa voastră, un om mai bun datorită acestui lucru", a continuat Downey. "Ceea ce facem este semnificativ, iar lucrurile pe care decidem să le facem sunt importante".

Billie Eilish a oferit o interpretare puternică a piesei "What Was I Made For?". Ea a fost însoţită de fratele ei, producătorul Finneas O'Connell, într-o interpretare emoţionantă a cântecului din filmul "Barbie", de Greta Gerwig, care a obţinut opt nominalizări la Oscar.

Cel mai bun lungmetraj internaţional a fost ales "The Zone of Interest" (Marea Britanie), în regia lui Jonathan Glazer.

"Poor Things" a câştigat premiile Oscar la categoriile machiaj, costume şi scenografie. John Cena a apărut dezbrăcat pe scena premiilor Oscar pentru a prezenta premiul pentru cele mai bune costume. Totul a făcut parte dintr-o scenetă care a adus un omagiu unuia dintre cele mai nebuneşti momente din istoria Premiilor Academiei, când un bărbat dezbrăcat a alergat pe scenă la cea de-a 46-a ediţie a Premiilor Oscar, în 1974, în timp ce David Niven o prezenta pe Elizabeth Taylor. Era în perioada anilor '70, atunci când persoane dezbrăcate întrerupeau frecvent evenimentele publice.

Justine Triet şi Arthur Harari au câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu original pentru "Anatomy of a Fall", în timp ce Cord Jefferson a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru "American Fiction".

"The Boy and the Heron" de Hayao Miyazaki a fost recompensat cu Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj de animaţie".

Prima statuetă a serii i-a revenit actriţei Da’Vine Joy Randolph pentru rolul secundar din filmul "The Holdovers".

Jimmy Kimmel a ironizat mai multe subiecte fierbinţi de la Hollywood în monologul său.

Kimmel, care este gazda pentru a patra oară, a felicitat publicul pentru că "a ajuns la timp. Spectacolul începe cu o oră mai devreme în acest an, dar va continua foarte, foarte târziu. Am întârziat deja cinci minute şi nici măcar nu glumesc", a spus el.

Comediantul a ironizat recenta bombă de box office "Madame Web" spunând: "A fost un an grozav şi pentru filme, în ciuda faptului că totul s-a oprit. Oamenii din această sală au reuşit cumva să vină cu atât de multe filme excelente şi interpretări memorabile. Această seară este plină de talent enorm şi de un potenţial incalculabil, dar la fel a fost şi "Madame Web"."

De asemenea, a glumit pe seama regizoarei filmului "Barbie", Greta Gerwig, care nu a primit o nominalizare pentru cel mai bun regizor, spunând: "Acum, Barbie este un simbol feminist, mulţumită Gretei Gerwig, despre care mulţi au crezut că ar fi meritat să fie nominalizată pentru cel mai bun regizor în această seară. Aşteptaţi o secundă. Ştiu că aplaudaţi, dar, apropo, voi sunteţi cei care nu aţi votat pentru ea. Nu vă comportaţi ca şi cum nu aţi avea nimic de-a face cu asta".

De asemenea, Kimmel a spus despre Robert Downey Jr. că se află "într-unul dintre cele mai înalte puncte ale carierei sale".

Comediantul a avut o nemulţumire: filmele sunt prea lungi. "Au fost atât de multe filme grozave care au ţinut publicul captiv anul acesta", a spus el. "Şi vorbesc la propriu. Filmele voastre au fost prea lungi anul acesta. Durata medie a primelor zece filme a fost de 2 ore şi 23 de minute. Asta înseamnă 30 de minute în plus faţă de acum trei ani. Când m-am dus să văd "Killers of the Flower Moon", mi s-a trimis corespondenţa la cinema. Este atât de lung, încât ai putea să conduci până în Oklahoma şi să rezolvi singur crimele".

Vedetele Cillian Murphy, Emily Blunt şi Robert Downey Jr. au primit nominalizări pentru interpretare, iar Nolan este nominalizat la regie, iar filmul de 3 ore, cu rating R, este favorit la categoria cel mai bun film.

"Poor Things", de Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone, nominalizată la categoria cea mai bună actriţă, în rolul unei femei reanimate într-o fabulă asemănătoare cu "Frankenstein", îl urmează îndeaproape cu 11 nominalizări. "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone şi Robert De Niro, a obţinut 10 nominalizări. Filmul prezintă cronica domniei terorii în Naţiunea Osage la începutul anilor 1900, iar Gladstone ar putea deveni prima femeie nativ-americană care să câştige premiul pentru cea mai bună actriţă.

Restul nominalizărilor pentru cel mai bun film includ "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Maestro", "Past Lives" şi "The Zone of Interest".

Lista completă a nominalizărilor şi câştigătorilor:

Cel mai bun film: „American Fiction”, „Anatomy of a Fall”, “Barbie”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, “Oppenheimer” (câştigător), „Past Lives”, „Poor Things”, „The Zone of Interest”

Cel mai bun regizor: Justine Triet - „Anatomy of a Fall”, Martin Scorsese - „Killers of the Flower Moon”, Christopher Nolan - „Oppenheimer” (câştigător), Yorgos Lanthimos - „Poor Things”, Jonathan Glazer - „The Zone of Interest”

Cea mai bună actriţă: Annette Bening - „Nyad”, Lily Gladstone - „Killers of the Flower Moon”, Sandra Hüller - „Anatomy of a Fall”, Carey Mulligan - „Maestro”, Emma Stone - „Poor Things” (câştigătoare)

Cel mai bun actor: Bradley Cooper - „Maestro”, Colman Domingo - „Rustin”, Paul Giamatti - „The Holdovers”, Cillian Murphy - „Oppenheimer” (câştigător), Jeffrey Wright - „American Fiction”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - “Oppenheimer”, Danielle Brooks - “The Color Purple”, America Ferrera - “Barbie”, Jodie Foster - “Nyad”, Da’Vine Joy Randolph - “The Holdovers” (câştigătoare), Jodie Foster - "Nyad"

Cel mai bun actor în rol secundar: Sterling K. Brown - “American Fiction”, Robert DeNiro - “Killers of the Flower Moon”, Robert Downey Jr. - “Oppenheimer” (câştigător), Ryan Gosling - “Barbie”, Mark Ruffalo - “Poor Things”

Cel mai bun scenariu original: „Anatomy of a Fall” (câştigător), „The Holdovers”, „Maestro”, „May December”, „Past Lives”

Cel mai bun scenariu adaptat: „American Fiction” (câştigător), „Barbie”, „Oppenheimer”, „Poor Things”, „The Zone of Interest”

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Io Capitano” (Italia), „Perfect Days” (Japonia), „Society of the Snow” (Spania), „The Teacher’s Lounge” (Germania), „The Zone of Interest” (Marea Britanie) - câştigător

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „The Boy and the Heron” (câştigător), „Elemental”, „Nimona”, „Robot Dreams”, „Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Bobi Wine: The People’s President”, „The Eternal Memory”, „Four Daughters”, „To Kill a Tiger”, „20 Days in Mariupol” (câştigător)

Cea mai bună imagine: „El Conde”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, „Oppenheimer” (câştigător), „Poor Things”

Cel mai bun montaj: „Anatomy of a Fall”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer” (câştigător), „Poor Things”

Cel mai bun sunet: „The Creator”, „Maestro”, „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, „Oppenheimer”, „The Zone of Interest” (câştigător)

Cele mai bune efecte vizuale: „The Creator”, „Godzilla Minus One” (câştigător), „Guardians of the Galaxy: Vol. 3”, „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, „Napoleon”

Machiaj şi coafură: „Golda”, „Maestro”, „Oppenheimer”, „Poor Things” (câştigător), „Society of the Snow”

Cele mai bune costume: „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „Napoleon”, „Oppenheimer”, „Golda”, „Poor Things” (câştigător)

Coloană sonoră: Laura Karpman - „American Fiction”, John Williams - „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, Robbie Robertson - „Killers of the Flower Moon”, Ludwig Göransson - „Oppenheimer” (câştigător), Jerskin Fendrix - „Poor Things”

Cântec original: „The Fire Inside” (Flamin’ Hot), „I’m Just Ken” (Barbie), „It Never Went Away” (American Symphony), „Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon), „What Was I Made For?” Barbie (câştigător)

Scenografie: „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „Napoleon”, „Oppenheimer”, „Poor Things” (câştigător)

Cel mai bun scurtmetraj live-action: „The After”, „Invincible”, „Night of Fortune”, „Red, White and Blue”, „The Wonderful Story of Henry Sugar” (câştigător)

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Letter to a Pig”, „Ninety-Five Senses”, „Our Uniform”, „Pachyderme”, „War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (câştigător)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The ABCs of Book Banning”, „The Barber of Little Rock”, „Island in Between”, „The Last Repair Shop” (câştigător), „Nǎi Nai & Wài Pó”

