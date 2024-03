Zelenski după ce documentarul despre Mariupol a câștigat Oscarul: ”Încă nu știm în totalitate câți oameni au murit” acolo VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit echipei care a produs documentarul ”@20 de zile la Mariupol / @20DaysMariupol” și care a câștigat Oscarul.

”Acest premiu este important pentru întreaga noastră țară. Ororile lui Mariupol nu trebuie uitate niciodată. Întreaga lume trebuie să vadă și să-și amintească ce a adus poporului nostru invazia rusă inumană.

Orașe și sate au fost distruse, case au fost arse, iar familii întregi au fost ucise de obuzele rusești și îngropate în propriile lor curți.

Încă nu știm în totalitate câți oameni au murit la Mariupol. Cu toate acestea, imaginile din satelit arată cimitire din jurul orașului, cu mii și mii de morminte”, notează liderul de la Kiev pe rețelele sociale.

