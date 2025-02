Premiile Oscar 2025. Când va fi transmisă gala la care românul Sebastian Stan s-ar putea număra printre câștigători

Ediția din 2025 a Premiilor Oscar marchează cea de-a 97-a ediție a acestui prestigios eveniment și va avea loc duminică, 2 martie, la Dolby Theatre din Ovation Hollywood. În calitate de gazdă a ceremoniei va fi Conan O'Brien, iar pe lista celor care vor prezenta premiile se află nume celebre precum Selena Gomez și Oprah Winfrey.

Când se va difuza ceremonia în România?

Premiile Oscar 2025 vor fi transmise în direct pe canalul ABC și vor putea fi urmărite în streaming pe Hulu, fiind difuzate în peste 200 de țări. Gala va începe la ora 19:00 Eastern Time (ET) / 16:00 Pacific Time (PT), ceea ce înseamnă că în România ceremonia va putea fi vizionată în noaptea de 2 spre 3 martie, între orele 2:00 și 5:00. Ceremonia va putea fi urmărită LIVE și pe VOYO.

În ceea ce privește măsurile de siguranță, autoritățile locale din Los Angeles au planificat închiderea străzilor din apropierea Dolby Theatre, începând cu 20 februarie, pentru a sprijini organizarea evenimentului. De asemenea, transportul public va fi redirecționat în zona respectivă.

Conan O'Brien prezintă gala Oscar 2025

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că Conan O'Brien va fi gazda ceremoniilor Oscar din 2025. Aceasta va fi prima sa experiență în această calitate la premiile academiei. O'Brien este cunoscut pentru emisiunile sale de succes „Late Night with Conan O'Brien” și „Conan”, dar și pentru diverse proiecte recente, precum podcastul „Conan O'Brien Needs a Friend”.

Printre cei care vor prezenta premiile la Oscar 2025 se numără actori și personalități celebre, printre care Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller și Oprah Winfrey.

Nominalizări pentru Oscar 2025

La categoria „Cel mai bun film” sunt nominalizate filmele „Anora”, „The Brutalist”, „A Complete Unknown”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „Emilia Pérez”, „I’m Still Here”, „Nickel Boys”, „The Substance” și „Wicked”.

Printre nominalizați la „Cel mai bun actor în rol principal” se află Adrien Brody („The Brutalist”), Timothée Chalamet („A Complete Unknown”), Colman Domingo („Sing Sing”), Ralph Fiennes („Conclave”) și Sebastian Stan („The Apprentice”).

La „Cea mai bună actriță într-un rol principal” sunt nominalizate Cynthia Erivo („Wicked”), Karla Sofía Gascón („Emilia Pérez”), Mikey Madison („Anora”), Demi Moore („The Substance”) și Fernanda Torres („I’m Still Here”).

Previziuni pentru Oscar 2025

Potrivit presei de specialitate, titluri precum „Emilia Pérez” (un musical polițist regizat de Jacques Audiard), „Gladiator II”, „Dune: Part Two” și „Blitz” sunt printre favoritele la premiile din acest an. Alte filme care se află în atenția previziunilor includ thrillerul „Conclave” și drama „The Brutalist”. De asemenea, filmele „Wicked” și „Anora”, dar și biograficul despre Bob Dylan, „A Complete Unknown”, sunt printre cele care se așteaptă să câștige premii importante.

Sebastian Stan, nominalizat la Oscar pentru „The Apprentice”

Actorul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolul său din „A Different Man”, care i-a adus un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie sau musical, a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul său din „The Apprentice”, o dramă care explorează tinerețea magnatului Donald Trump. De asemenea, Stan mai are o posibilă nominalizare pentru „A Different Man”, film în care joacă un rol care implică o transformare fizică remarcabilă.

