Scandal monstru în Formula 1. Pilotul care s-a răzvrătit împotriva propriei echipe: ”Este greșit, nu am semnat”

Alpine a anunţat, marţi, că al doilea pilot al echipei de Formula 1 pentru sezonul viitor va fi australianul Oscar Piastri. Primul pilot va fi Esteban Ocon.

În acest an, pentru Alpine concurează Ocon şi Fernando Alonso, însă spaniolul va pleca la Aston Martin.

“Confirmată linia de piloţi pentru 2023: Esteban Ocon şi Oscar Piastri. După patru ani în care a fost parte a familiei Renault şi Alpine, pilotul de rezervă Oscar Piastri este promovat ca pilot de cursă, alături de Esteban Ocon, începând din 2023”, a precizat echipa de Formulaa 1.

Piastri a reacţionat printr-un mesaj postat pe Twitter: “Înţeleg că, fără acceptul meu, Alpine F1 a dat publicităţii un comunicat în această după-amiază, în care menţionează că voi concura pentru ei anul viitor. Este greşit. Nu am semnat un contract cu Alpine pentru 2023. Nu voi concura pentru Alpine anul viitor”.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.