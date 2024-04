Viaţa lui Oscar Pistorius după eliberarea condiţionată: lucrează la o biserică locală unde "nu zâmbeşte niciodată"

Trebuie să existe puţine contraste mai dure pentru un sportiv profesionist decât cel dintre câştigarea aurului paralimpic şi îndeplinirea sarcinilor de curăţenie la o mică biserică din suburbii. Însă, după ce Oscar Pistorius a ucis-o pe iubita sa, Reeva Steenkamp, în 2013, este greu de imaginat că fostul sportiv căzut în dizgraţie îşi va mai putea recăpăta vreodată vreo urmă din viaţa de dinainte.

Cândva apreciat la nivel internaţional pentru recordurile sale pe pistă, obişnuit al cluburilor de noapte din Johannesburg şi al coperţilor de reviste şi talk-show-uri, bărbatul în vârstă de 37 de ani este acum greu de recunoscut de către cei care cunosc succesul său fulminant la sprint.

Eliberat condiţionat în ianuarie de la Centrul Corecţional Atteridgeville din Pretoria, după ce a executat doar jumătate din pedeapsa primită în 2016, pentru cei care îl întâlnesc pe Pistorius făcând voluntariat la NG Kerk Waterkloof, o biserică reformată olandeză aflată la cinci străzi de noua sa casă, el pare mai degrabă o fantomă decât un om, notează Daily Mail.

'Nu este prietenos, nu este sociabil', a declarat miercuri un enoriaş pentru New York Post. 'Nu ştiu dacă l-am văzut vreodată să schiţeze un zâmbet. Este doar o umbră a ceea ce a fost odată'.

Biserica este centrul vieţii lui Pistorius în 2024, fiind înregistrată ca locul său de muncă în actele sale de eliberare condiţionată. Pistorius efectuează lucrări uşoare de întreţinere şi de curăţenie, atunci când nu participă la slujbe.

Ads

După ce s-a aflat vestea eliberării sale condiţionate la începutul acestui an, s-a raportat că îndatoririle sale la biserică s-ar putea extinde la măturatul podelelor şi la parcarea maşinilor înainte de slujbele de duminică.

De la primul său proces din 2014, când Pistorius a fost găsit vinovat de omor din culpă - ulterior schimbat cu crimă - după ce a împuşcat-o şi ucis-o pe Steenkamp prin uşa încuiată a băii din locuinţa sa din Pretoria, fostul sportiv s-a sprijinit foarte mult pe credinţa sa. El a adus adesea un rozariu la tribunal şi a fost fotografiat citind "Breakthrough Prayer: The Power of Connecting with the Heart of God', de Jim Cymbal, în timpul pauzelor.

În boxa martorilor, aceasta a fost o temă recurentă, el spunând instanţei: "Credinţa a fost lucrul care m-a ajutat să trec peste acest an".

Ads

În perioada petrecută în închisoare, a înfiinţat un grup de studiu biblic şi a condus întâlniri de rugăciune, iar în momentul eliberării sale au circulat informaţii potrivit cărora se gândea să devină predicator.

Însă legătura sa cu NG Kerk Waterkloof este şi mai profundă, biserica fiind frecventată de probabil cea mai influentă figură din viaţa sa, unchiul său Arnold Pistorius.

Mai mult decât atât, Arnold a fost o figură cvasi-paternă pentru Pistorius încă din tinereţe, după ce şi-a asumat responsabilitatea pentru el şi fraţii Aimee şi Carl în urma morţii mamei sale, Sheila, când el avea doar 15 ani.

Pistorius a început să locuiască în luxoasa casă a lui Arnold din Waterkloof când a fost eliberat pe cauţiune înainte de condamnare şi deja dădea semne de paranoia şi de recluziune care îi modelează acum viaţa de după închisoare.

Atunci, Pistorius era preocupat să stea departe de ferestre pentru a evita să fie ucis de glonţul unui asasin imaginar. De la condamnarea sa, aceste preocupări nu au făcut decât să se amplifice, şi nu fără motiv.

Ads

Se crede că poliţia din Johannesburg ar fi primit informaţii care sugerează că bandele din oraş sunt în căutare de răzbunare, iar Mail Sport a fost informat că Pistorius "nu va putea merge nicăieri pentru tot restul vieţii sale fără să se uite peste umăr" - atât de respingătoare este natura crimei sale.

Securitatea de la casa lui Arnold reflectă acest lucru. Aşa cum se întâmplă des în suburbiile de lux ale oraşului, există o prezenţă constantă care păzeşte vilele. Într-o comunitate în care unele case pot ajunge până la 10 milioane de lire sterline, garduri electrice înconjoară toate proprietăţile, există relatări despre "câini de atac" care umblă prin împrejurimi, iar agenţii de securitate străbat străzile liniştite.

Dacă atmosfera din faţa porţilor noii case a lui Pistorius este una de război, în interior se creează un contrast somptuos. Waterkloof, o suburbie din Pretorian, este una dintre cele mai rarefiate de acest gen.

Agentul imobiliar local Ria de Clerq a declarat pentru Times Live în 2014 că "nicio altă suburbie nu personifică "banii vechi" şi tot ceea ce este bun care merge cu bogăţia". Arnold este bogat, făcându-şi banii în mare parte din dezvoltarea şi închirierea de proprietăţi comerciale - şi are conacul de 24 de camere pentru a dovedi acest lucru.

Ads

Olimpicul căzut în dizgraţie locuieşte într-o căsuţă situată pe terenul îngrijit al proprietăţii - care dispune, de asemenea, de grădini amenajate şi de o piscină - un mediu care, de asemenea, pare să fie în contradicţie cu existenţa oarecum monahală pe care o duce în timpul orelor de lucru.

Dar chiar şi în interiorul proprietăţii, Pistorius are mijloacele sale de apărare. Se crede că sora sa, Aimee, s-a mutat înapoi din Londra pentru a locui cu el şi a-l ajuta să se readapteze la viaţa de afară. Şi puţini au fost mai vocali decât bărbatul care l-a luat în primire. Arnold - care este fratele tatălui înstrăinat al lui Pistorius, Henke - a fost o prezenţă deschisă pe parcursul procesului nepotului său şi în anii care au urmat.

La scurt timp după arestarea lui Pistorius în 2013, Arnold a fost categoric într-un interviu acordat BBC, afirmând că nepotul său 'nu era un criminal', ci o 'persoană cu inimă bună, cu un caracter blând' şi cu 'inima frântă'.

'Vrem să-l reclădim', a adăugat Arnold, profund religios. 'Susţinătorii săi vor, de asemenea, să îl ajute, ca familie, pentru a încerca să recupereze o parte din vechiul Oscar pe care îl aveam în trecut'.

Ads

11 ani mai târziu, gândul pare unul imposibil. În ciuda faptului că este liber, Pistorius rămâne în continuare îngrădit de restricţiile impuse de condiţiile de eliberare condiţionată, care vor continua până la sfârşitul pedepsei sale, în 2029. Printre acestea se numără menţinerea unor ore specifice în care trebuie să se întoarcă acasă, interdicţia de a consuma substanţe ilicite şi de a bea alcool, precum şi urmarea unei terapii pentru probleme de furie şi pe tema violenţei bazate pe gen.

Pistorius are, de asemenea, un agent de monitorizare pentru a fi la curent cu orice schimbare pe care ar dori să o facă în ceea ce priveşte locul de muncă sau viaţa sa. În mod pertinent, lui Pistorius i se interzice, de asemenea, să dea interviuri sau să scrie memorii, ceea ce întăreşte vălul de tăcere care continuă să planeze asupra vieţii sale după eliberare.

De asemenea, i s-a interzis să ia legătura cu familia Steenkamp. Ambii părinţi ai lui Steenkamp, Barry şi June, s-au opus categoric eliberării sale anticipate, Barry întâlnindu-se anterior cu Pistorius în 2022, în cadrul programului de dialog între victime şi infractori din Africa de Sud.

Barry a fost de părere că Pistorius şi-a " irosit timpul" prin faptul că nu a recunoscut că a împuşcat-o pe Reeva "în mod deliberat" şi "la mânie". La începutul acestui an, June a împărtăşit că soţul ei a cedat din cauza sănătăţii precare şi 'a murit din cauza unei inimi frânte'. Cu toate acestea, ea a fost clară în privinţa faptului că l-a iertat pe Pistorius.

'Creştinismul meu îmi cere să iert', a subliniat June pentru MailOnline. 'L-am iertat pe Oscar cu mult timp în urmă. Îl iert de dragul meu, nu de dragul lui. Iertarea nu înseamnă că el nu trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut. Oscar nu a luat doar viaţa Reevei atunci când a ucis-o cu sânge rece pe Reeva, ci a luat şi viaţa lui Barry şi a mea. Bucuria noastră, viitorii noştri nepoţi'.

Un alt aspect al 'vechiului Oscar' pe care Pistorius probabil că nu-l va putea recupera niciodată este orice legătură cu fosta sa carieră. Se crede că cel care a câştigat de şase ori medalia de aur la Jocurile Paralimpice a luat legătura cu doi membri ai Comitetului Paralimpic Internaţional după ce a fost eliberat, în speranţa de a reface legăturile. Răspunsul lor a fost definitiv. 'Este prea toxic pentru a lucra cu el acum', a împărtăşit un membru. 'Nu există nimic pentru el aici'.

Nu există nicio posibilitate ca el să se întoarcă pe pistă. Pe lângă faptul că a încălcat o serie de cerinţe privind competiţiile şi că nu are capacitatea de a se mişca liber şi de a călători, Pistorius nu mai este în formă după ani de închisoare. De asemenea, se spune că este un fumător înrăit.

'Aproape că nu l-am recunoscut', a declarat o altă enoriaşă a NG Kerk Watercloof, Aida Govender. 'Părul lui este mai lung şi are barbă. De asemenea, nu este atât de slab precum mă aşteptam. Nu ai şti niciodată că a fost un sportiv; pur şi simplu nu mai este la fel'.

În ianuarie, MailOnline a relatat că celebrele sale picioare prostetice "blade runner" nu i se mai potrivesc, Pistorius devenind "supraponderal" în spatele gratiilor.

În loc să facă exerciţii fizice, se spune că el îşi petrece o mare parte din timp ascuns în dormitorul casei lui Arnold, jucând jocuri video sau urmărind fotbalul din Premier League la televizor. Se crede că suferă de anxietate, ceea ce îi reduce şi mai mult contactul cu lumea exterioară.

Cu toate acestea, ceea ce are Pistorius este viaţa şi libertatea sa, după cum a declarat în mod emoţionant June Steenkamp într-o scrisoare în ziua eliberării sale.

"S-a făcut dreptate pentru Reeva?", se scrie în mesaj. 'A ispăşit Oscar suficient timp? Nu poate exista niciodată dreptate dacă persoana iubită nu se va mai întoarce niciodată şi nicio perioadă de timp petrecută nu o va aduce pe Reeva înapoi. Noi, cei care rămânem în urmă, suntem cei care executăm o condamnare pe viaţă'.

Oscar Pistorius a fost eliberat condiţionat, în ianuarie, la aproape 11 ani după ce şi-a ucis iubita, pe Reeva Steenkamp.

Pistorius a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp de Ziua Îndrăgostiţilor, în 2013, în locuinţa sa din Pretoria, Africa de Sud.