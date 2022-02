Brad Pitt a castigat primul sau Oscar ca actor. A concurat in categorie cu greii filmului (Video)

Brad Pitt a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, in cadrul celei de-a 92-a editii a galei organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood", potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La aceasta categorie au fost nominalizati Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman"), Brad Pitt ("Once Upon a Time...in Hollywood").

In acest film, dupa un scenariu si in regia lui Quentin Tarantino, Brad Pitt interpreteaza rolul unui cascador, dublura si prietenul unui actor de televiziune fara o cariera stralucita, in perioada de aur a Hollywood-ului, in Los Angeles-ul sfarsitului anilor '60.

Acesta este cel de-al doilea Oscar din 6 nominalizari pentru Brad Pitt, care a mai fost recompensat in 2014 cu productia "12 Years a Slave", castigatoare a categoriei cel mai bun film, in calitate de producator.

Vezi aici lista integrala a castigatorilor premiilor Oscar si surpriza de la "cel mai bun film"