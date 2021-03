Irina Margareta Nistor, despre sansele la Oscar ale filmului "colectiv": "Cred ca e cel mai bun dintre ele, avand in vedere ca le stiu pe toate"

"Este prima data cand un film romanesc primeste doua nominalizari, si la cel mai bun film international, el fiind documentar. Deci, este un succes in plus si cred ca are sanse macar la unul dintre ele. Sigur, ne-am bucura sa fie amandoua. La film international mi se pare mai mare concurenta decat la documentar. La documentar cred ca e cel mai bun dintre ele, avand in vedere ca le stiu pe toate", a declarat Irina Margareta Nistor pentru AGERPRES.Ea a spus ca pelicula "colectiv" este "de la un capat la altul" documentar, filme de acest gen fiind realizate in general ca pelicule de fictiune care pleaca de la cazuri reale."In general, s-au facut filme de fictiune pornind de la cazuri reale in redactiile ziarelor, ori aici este de la un capat la altul un documentar si care presupune si parte de ziar, dar presupune si partea de sanatate, si partea de coruptie, si, evident, drama de la Colectiv, de unde si titlul, care este cu un dublu sens, in ideea ca ar trebui sa fim impreuna ca sa schimbam ceva in bine", a mai spus criticul.Ea a precizat ca 2021 a inceput bine pentru Romania, in conditiile in care tara noastra a castigat si "Ursul de Aur" la Berlin."Noi am inceput bine anul acesta, fiindca Romania de abia ce a luat 'Ursul de Aur' la Berlin. Este o continuitate care a inceput acum aproape 20 de ani, dupa cum bine stim, si care a presupus inclusiv un Palm d'Or la Cannes ", a spus Irina Margareta Nistor."Ce este cel mai incantator este ca aceasta poveste merge mai departe si, pana la urma, este o poveste despre stat, niste autoritati incompetente, care prin minciuna si manipulare au calcat vietile oamenilor in picioare si e cat se poate de important sa il vada cat mai multa lume si poate ajuta pe altii sa isi dea seama cand sunt ei poate manipulati si li se pune lor viata in pericol de catre autoritati", a spus Nanau intr-o declaratie acordata AGERPRES in luna februarie.Documentarul "colectiv", coproductie Romania-Luxemburg, regizat de Alexander Nanau, este o poveste captivanta ce prezinta eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali si jurnalisti de investigatie, care lupta impotriva coruptiei in timp ce descopera o frauda de amploare in sistemul de sanatate din Bucuresti dupa incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.Gala Premiilor Oscar, a 93-a din istorie, va avea loc pe 25 aprilie, in Los Angeles.