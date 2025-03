Cele trei producții care se bat pentru titlul de cel mai bun film la premiile Oscar. Unde se poate vedea ceremonia în România

Premiile Oscar, cele mai înalte distincţii din industria cinematografică, au loc duminică, fără un lider clar între „Anora”, „The Brutalist”, „Conclave” şi alte filme care concurează pentru prestigiosul premiu - Cel mai bun film.

Timothee Chalamet şi Demi Moore concurează pentru primele lor Oscaruri la ceremonia de pe covorul roşu de la Hollywood. Spectacolul va fi difuzat în direct pe reţeaua Walt Disney (DIS.N), care deschide o nouă filă, ABC, începând cu ora 16.00, ora Pacificului (00.00 GMT luni). În România, gala se vede pe Voyo, de la ora 2.00.

Comediantul şi gazda Conan O'Brien a declarat că plănuieşte să amestece glume, sărbătoriri ale regizorilor şi momente serioase, inclusiv omagii aduse oraşului Los Angeles, care îşi revine după incendiile din ianuarie. Probabil că se va referi la politica americană, dar nu va insista asupra ei, a spus el.

„Glumele bune sunt foarte importante, dar există şi mai mult decât atât”, a declarat O'Brien reporterilor săptămâna trecută, în timp ce se pregătea pentru primul său rol de gazdă a Oscarurilor. „Încercăm să găsim diferite tonuri, diferite texturi”.

Cursa pentru premiile Oscar din acest an a fost plină de răsturnări de situaţie şi niciun film nu a dominat premiile pentru filme precursoare.

Acest lucru va menţine drama până la sfârşitul spectacolului de duminică.

Oricare dintre cele trei filme ar putea obţine premiul pentru cel mai bun film, potrivit experţilor de la Oscaruri. Unul este „Anora”, povestea unei lucrătoare sexuale. Celelalte două sunt „The Brutalist”, despre un imigrant evreu şi arhitect care urmăreşte visul american, şi „Conclave”, care imaginează procedurile secrete de alegere a unui papă.

Printre celelalte filme din categoria Cel mai bun film se numără superproducţia muzicală „Wicked”, un prequel la „Vrăjitorul din Oz”, şi „A Complete Unknown”, filmul biografic despre Bob Dylan cu Chalamet în rolul principal.

„Emilia Perez” de la Netflix se îndreaptă spre ceremonia cu cele mai multe nominalizări. Dar şansele sale de victorie s-au diminuat atunci când au apărut postări ofensatoare pe social media din partea vedetei Karla Sofia Gascon. Actriţa, prima persoană deschis transsexuală nominalizată la un Oscar pentru interpretare, a dispărut din circuitul premiilor, dar este de aşteptat să participe la ceremonia de duminică.

Co-protagonista sa, Zoe Saldana, este favorită să câştige trofeul de actriţă în rol secundar pentru că ajută un lord mexican al drogurilor (Gascon) să se transforme în femeie şi să înceapă o nouă viaţă.

Câştigătorii statuetelor Oscar de aur sunt aleşi de cei aproximativ 11 000 de actori, producători, regizori şi artizani de film care fac parte din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

În spatele strălucirii, Hollywood-ul duce o luptă pentru a-şi păstra locul în centrul industriei cinematografice mondiale. Niciunul dintre cei 10 candidaţi la premiul pentru cel mai bun film nu a fost filmat în Los Angeles, locul de reşedinţă al celor mai importante companii cinematografice de mai bine de un secol.

Muzică şi surprize

Kieran Culkin, nominalizat pentru rol secundar, este favorit pentru rolul unui bărbat care călătoreşte cu vărul său în Polonia pentru a studia istoria familiei în „A Real Pain”.

Cel mai bun actor ar putea fi desemnat fie Chalamet, fie starul din „The Brutalist”, Adrien Brody, potrivit experţilor în premii. Sebastian Stan este şi el în cărţi.

Brody a devenit cel mai tânăr câştigător al premiului pentru Cel mai bun actor în rol principal când a obţinut premiul la vârsta de 29 de ani pentru „The Pianist” în 2002. Chalamet este cu nouă luni mai tânăr decât era Brody la acea vreme.

Statueta la categoria Cea mai bună actriţă ar putea să îi revină lui Moore pentru „The Substance”, deşi un expert a declarat că la această categoria ar putea fi o victorie surprinzătoare a braziliancei Fernanda Torres din „I'm Still Here”. Academia şi-a mărit numărul de membri internaţionali, ceea ce ar putea-o favoriza pe Torres, a declarat Ian Sandwell, editor de filme la Digital Spy.

„Ea ar putea fi o surpriză şi singura care să îi ia premiul lui Demi în seara respectivă”, a spus Sandwell.

Producătorii au renunţat la tradiţia anuală de a pune muzicieni să interpreteze fiecare dintre melodiile originale nominalizate, spunând că vor să se concentreze mai degrabă pe compozitori.

Ei promit însă multe momente muzicale, inclusiv o interpretare a vedetelor din „Wicked” Ariana Grande şi Cynthia Erivo şi un omagiu adus producătorului muzical Quincy Jones, care a murit în noiembrie.

De asemenea, ar putea fi şi invitaţi neanunţaţi anterior. „Ne place la nebunie elementul surpriză”, a declarat producătorul executiv Raj Kapoor.

Când se va difuza ceremonia în România?

Premiile Oscar 2025 vor fi transmise în direct pe canalul ABC și vor putea fi urmărite în streaming pe Hulu, fiind difuzate în peste 200 de țări. Gala va începe la ora 19:00 Eastern Time (ET) / 16:00 Pacific Time (PT), ceea ce înseamnă că în România ceremonia va putea fi vizionată în noaptea de 2 spre 3 martie, între orele 2:00 și 5:00. Ceremonia va putea fi urmărită LIVE și pe VOYO.

În ceea ce privește măsurile de siguranță, autoritățile locale din Los Angeles au planificat închiderea străzilor din apropierea Dolby Theatre, începând cu 20 februarie, pentru a sprijini organizarea evenimentului. De asemenea, transportul public va fi redirecționat în zona respectivă.

Sebastian Stan, nominalizat la Oscar pentru „The Apprentice”

Actorul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolul său din „A Different Man”, care i-a adus un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie sau musical, a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul său din „The Apprentice”, o dramă care explorează tinerețea magnatului Donald Trump. De asemenea, Stan mai are o posibilă nominalizare pentru „A Different Man”, film în care joacă un rol care implică o transformare fizică remarcabilă.

