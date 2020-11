VIDEO Coca-Cola a lansat reclama traditionala de Sarbatori si produce emotie in jurul lumii. Cadoul neasteptat pe care o fetita i-l cere lui Mos Craciun

Spotul a fost creat de agentia Wieden + Kennedy London, si incearca sa surprinda magia Craciunului intr-o poveste plina de speranta despre dragostea unui tata pentru fiica sa si calatoria acestuia pentru a face ca dorinta ei de Craciun sa devina realitate. Filmul incepe cu tatal pregatindu-se de o lunga calatorie pentru serviciu. In timp ce el este pe cale sa plece, fiica lui ii intinde scrisoarea scrisa cu grija pentru Mos Craciun, rugandu-l sa o puna la posta in drumul sau. Mai apoi il vedem pe tata ocupat, la serviciu, realizand ca a uitat sa lase la posta scrisoarea fiicei sale. Si astfel incepe misiunea lui de a asigura personal livrarea scrisorii catre Mos Craciun.Acesta navigheaza peste mari, urca stanci abrupte, strabate jungla densa, traverseaza tundra aspra inainte de a ajunge la Polul Nord. Cand ajunge, in sfarsit la casa lui Mos Craciun, il intampina mesajul "Closed for Christmas". In cele din urma, este salvat de celebrul tir Coca-Cola si dus inapoi acasa. "Draga Mosule, te rog, adu-l pe tata acasa de Craciun", este mesajul din scrisoare."2020 a fost un an dificil pentru multi dintre noi si tocmai de aceea simtim nevoia, acum poate mai mult ca oricand, sa pastram magia sezonului sarbatorilor. Coca-Cola are o legatura simbolica si indelungata cu Craciunul, incepand din anii 1920, reclamele noastre amintind mereu de puterea optimismului, caldura familiei si sentimentul de apartenenta de care toti avem nevoie. Aceste mesaje reflecta de fapt adevarata magie a Craciunului - dragostea noastra fata de cei dragi, bucuria clipelor petrecute impreuna, nevoia de a fi aproape de ei, dar si dorinta de a-i ocroti. Anul acesta, poate, unii dintre noi vom experimenta acesta magie intr-un mod diferit, de la distanta, dar cred ca toti ne dorim ca acest lucru sa nu schimbe cu nimic intensitatea trairilor", a declarat pentru Adevarul, Miruna Smeureanu, Director de Marketing Coca-Cola Romania.Campania de Craciun, care marcheaza totodata si 100 de ani de cand Coca-Cola a creat prima sa comunicare publicitara de sarbatori, recunoaste ca adevarata magie a Craciunului este aceea de a te reconecta cu tine insuti si cu cei apropiati, iar acesta este, de altfel, cel mai frumos cadou pe care fiecare dintre noi il poate face. Mos Craciun, la randul sau, va juca si anul acesta un rol esential in asigurarea festivitatii de Sarbatori.CITESTE SI